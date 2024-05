Julián Muñoz y Maite Zaldívar se vuelven a casar dos décadas después de su mediático divorcio: los detalles hasta ahora desconocidos

No son tiempos fáciles para Julián Muñoz (76) por su debilitado estado de salud, pero a la vez esta complicada etapa le está permitiendo atravesar "uno de los momentos más felices de su vida". Así lo aseguraba hace unos días Maite Zaldívar, con la que compartió casi tres décadas y protagonizó en 2007 un mediático divorcio que ahora ha dado un giro radical. La polémica y los rencores han quedado atrás para siempre y 17 años después de aquella ruptura vuelven a ser una familia unida, también legalmente. Y es que el exalcalde de Marbella y la que fuera su mujer se han casado de nuevo.

Fue a comienzos de año cuando el político y la empresaria se convirtieron en marido y mujer por segunda vez. Según desvelaba el programa De Viernes (Telecinco), el certificado de matrimonio que aparece en el Registro Civil de Málaga detalla que contrajeron matrimonio el 30 de enero de 2024 a las 10:00 horas en una notaría de Marbella. Su unión se produjo, por tanto, un mes antes de que Julián Muñoz fuese ingresado por una insuficiencia respiratoria que lo mantuvo durante tres semanas en el Hospital Universitario Costa del Sol, donde pidió el alta voluntaria.

Paloma García Pelayo ha contado en Y ahora Sonsoles que ha hablado con Maite Zaldívar y Julián Muñoz tras conocerse la noticia de la boda. La empresaria le ha explicado que "no es una decisión porque esté muy enfermo, esto viene de largo, desde que sale de la cárcel siempre ha querido sentimentalmente compensar mucho daño y me lo ha pedido durante mucho tiempo". Además, ha detallado que semanas después de firmar los papeles del matrimonio es cuando descubrieron que la afección del político es incurable. Por su parte. el exedil andaluz ha dicho: "Maite 10, mis hijas 10, quiero que me dejen el tiempo que me queda tranquilo para estar con mi familia".

Zaldívar, durante su última entrevista televisiva en Mediaset, contó que Julián le sigue pidiendo perdón por el dolor que causó a todos sus seres queridos.Todos vuelven a estar unidos a pesar de que la paz familiar se desmoronó en 2003, cuando comenzó un complicado capítulo que incluyó el paso de ambos por prisión. "Le digo que no hace falta que lo diga más, que ya le hemos perdonado, estamos a su lado porque le queremos. Pero siente mucha rabia contra sí mismo, porque no entiende cómo pudo dejar de lado eso que tenía, yo le digo que hay que seguir adelante, yo hace mucho tiempo que le perdoné, porque hay que quedarse con lo bueno, pesa más el amor y el cariño que lo malo", confesaba.

Su relación con Fernando Marcos

Legalmente, Maite Zaldívar vuelve a estar casada con Julián Muñoz, pero a efectos prácticos sigue compartiendo su vida con Fernando Marcos, con el que lleva cerca de dos décadas y quien se mantiene al margen del foco mediático tras participar juntos en Supervivientes 2018. Además de su pareja sentimental es su socio en los negocios de hostelería que tienen en Andalucía y es habitual verlos juntos por las calles de Marbella, haciendo planes también con Eloísa y Elia, las hijas de la empresaria y Muñoz, con sus nietos y con el exalcalde, en el que todos están volcados.