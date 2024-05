Así es Toni Kroos fuera de los terrenos de juego: una historia de amor ligada a España y padre de tres hijos

Día triste para los amantes del fútbol, especialmente del Real Madrid. Toni Kroos ha anunciado su retirada del deporte profesional a final de esta temporada, concretamente tras la Eurocopa que comienza el próximo mes de junio. “He pensado muchos meses qué hacer y la verdad es que hay pros y contras, como siempre, pero estoy convencido de que es lo que quiero. Siempre he querido que, si en unos años habláis de Toni Kroos, recordéis cómo fui. Quería estar a la altura de lo que tengo ahora. No quiero llegar a un punto en el que la gente piense por qué todavía sigo, que no tengo nivel, que estoy en el banquillo o que no disfruto. Por eso, quiero acabar en el mejor momento”, ha explicado el futbolista sobre el motivo que le ha llevado a poner fin a su laureada carrera.

Un campeón dentro de los terrenos de juego que también ha conseguido construir una bonita familia junto a su mujer y sus tres hijos, que, con toda seguridad, serán su mayor pilar en este nuevo capítulo de su vida. A continuación, hacemos un repaso a cómo es la faceta más personal del centrocampista alemán de 34 años.

Las parejas de los futbolistas del Real Madrid y el FC Barcelona, las otras grandes protagonistas del Clásico

La mujer que ocupa un lugar especial en el corazón de Toni Kroos es Jessica Faber, su novia de juventud que tras convertirse en su esposa adoptó el apellido Kroos. ¿El escenario de su historia de amor? España, donde él veraneaba y ella trabajaba en un hotel de Fuerteventura, puesto que es licenciada en Turismo. “Ambos éramos muy jóvenes. Toni tenía 18 y yo 20. Eran sus primeras vacaciones sin sus padres, estaba con sus primos y su hermano”, relató Jessica sobre cómo se conocieron en un reportaje emitido por la televisión alemana ZDFmediathek.

Jessica, también de origen germano, es una mujer muy discreta y suele permanecer en un segundo plano. En la actualidad, no trabaja en el sector hostelero, sino que es la encargada de gestionar la Fundación Toni Kroos, un proyecto solidario cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de niños enfermos, así como brindar ayuda a los familiares y seres queridos que los cuidan.

Georgina presume de su pequeña minichef, Bella Esmeralda, que ejerce de jefa de cocina, ¡con dos pinches de excepción!

Tras pasar por el altar en 2015, han ampliado su hogar dando la bienvenida a sus tres hijos: Leon, Amelia y Fin, de once, ocho y cinco años respectivamente. “Cenamos con los niños a las 18.30, lo que me parece algo típico de los alemanes. Junto a mi mujer los preparo para el colegio. Así es un día normal, lo empleo con mi familia. No hay un plan específico, simplemente estar con la gente que quiero”, confesó el madridista en una entrevista en la revista Esquire sobre sus rutinas con los pequeños.

Toni Kroos también ha tenido olfato para desarrollar distintos negocios de futuro. Además de su fundación benéfica, es propietario de la compañía Kroos Properties XXI, dedicada al sector inmobiliario; forma parte de la Icon League, una liguilla de streaming parecida a la Kings League de Piqué; y es el creador y cabeza visible de la Academia Toni Kroos en la que niños pueden comenzar a desarrollar su talento futbolístico a través de cursos y campamentos.

Alice Campello, emocionada con sus mellizos que siguen los pasos de Morata, ¡y han ganado su primera copa!