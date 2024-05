Tiphaine y Laurence, las hijas de Brigitte Macron que han cambiado de vida a la vez con el apoyo del presidente francés

La casualidad ha querido que Tiphaine y Laurence Auzière, hijas de Brigitte Macron y André-Louis Auzière, decidiesen adentrarse en el mundo de la cultura al mismo tiempo y conscientes de que sus apellidos les van a procurar un extra de atención y también de críticas. Nada tienen que ver sus carreras y tampoco el rumbo que han tomado, aunque una mayor visibilidad acompaña a ambas. Tiphaine es abogada y acaba de publicar su primera novela, mientras que Laurence es cardióloga y, junto a su compañero Matthieu Graffenstadden, pinta en óleo "retratos celulares". Las dos ya cuentan entre sus admiradores, no solo con su madre, Brigitte, sino también con su padrastro, Emmanuel Macron.

"Ha sido un apoyo desde el primer momento (...) Es muy sensible a las artes plásticas", ha dicho Laurence en una entrevista conjunta que han hecho las hermanas en la revista Gala. Como amante de la literatura que es Tiphaine aprecia especialmente la opinión del presidente francés sobre su novela Asisse, ya que, asegura, es muy exigente. Afortunadamente, el veredico ha sido más que positivo ya que no solo le ha gustado sino que le ha felicitado por su escritura. "Eso me ha conmovido", ha contado la escritora que, igual que su hermana, mantienen una excelente relación con su padrastro, a pesar de que no siempre fue fácil.

Precisamente sobre esas dificultades que atravesaron como familia en los inicios del romance entre Brigitte y Emmanuel habló hace unos meses Tiphaine en una sincera entrevista en Paris Match. No fue en absoluto fácil convivir con los rumores y las calumnias que acababan rodeando una historia de pisaba tantos tabúes. Recordemos que el ahora presidente galo tenía 17 años cuando se enamoró de Brigitte, su profesora en el instituto, 24 años mayor. Era, además, compañero de clase de Laurence, por lo que en un principio era a ella a la que miraban cuando Emmanuel iba frecuentemente con flores a su casa. Sin embargo, las atenciones eran para Brigitte que pronto tuvo que afrontar la nueva realidad que transformaría la vida de su familia.

Tiphaine vive en el campo, cerca de Calais y lleva 13 años casada con Antoine Choteau, un cirujano gastroenterólogo, con el que tiene dos hijos Elise y Auréle. Laurence, sin embargo, dice que nunca podría vivir alejada de la ciudad ya que no le gusta la soledad. La cardióloga y artista está separada Guillaume Jourdan, con el que tiene tres hijos, Alice, Emma y Thomas, que a sus 15 años le encanta conversar sobre geopolítica con el marido de su abuela. Ambas tienen un hermano mayor, Sebastién, que es ingeniero.