Muere la exnovia del DJ Avicii a los 34 años, seis después de la muerte del músico

La repentina muerte del DJ sueco Avicii en 2018 cuanto tenía solo 28 años causó una intensa conmoción en el mundo de la música. El artista, que había atravesado diversos problemas de salud mental que provocaron su retiro de los escenarios, fue hallado sin vida en el mes de abril, una pérdida tras la que numerosos artistas y seres queridos enviaron mensajes de condolencia y dolor. Una de esas personas fue Emily Goldberg, expareja de Avicii, que salió con él durante dos años. Tristemente es ahora a ella a quien se llora pues ha fallecido a los 34 años. La exnovia del músico ha muerto seis años después de haber despedido a este y solo un año después de haberse recuperado de un cáncer.

Tal y como ha transcendido, Emily murió a principios de abril en California a causa de una embolia pulmonar, que se produce cuando un coágulo impide que la sangre llegue a los pulmones. Los seguidores de Emily han lamentado mucho su muerte pues se había convertido en ejemplo para muchas personas. A través de sus perfiles sociales compartió algunas cosas sobre su enfermedad, y una de sus últimas publicaciones reflejaba su alivio por haberse recuperado de esta dolencia y por haber pasado página de esta complicada etapa de su vida. También siguió recordado a quien fue su pareja, con quien vivió un intenso amor.

"Durante los dos años que estuvimos juntos fue mi confidente más cercano y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a Bear (su perro) sin pensar en que nunca volveré a ver su cara otra vez. Aún estoy recapitulando los recuerdos y agradeciendo todos nuestros mensajes y palabras bonitas. Despiértame cuando todo termine porque no quiero que sea real" escribió Emily tras la muerte del músico, mostrando algunas imágenes del tiempo que estuvieron juntos. Compartía además entonces algunos versos de la canción que le dedicó el músico.

Avicii había luchado contra diversos problemas de salud y con la ansiedad y el estrés provocado por la fama. Dos años antes de morir, en 2016, había anunciado su retirada de los escenarios. A pesar de su juventud, atravesó diversos problemas físicos: durante años luchó contra una pancreatitis aguda y tuvo que ser intervenido para que se le extrajera la vesícula biliar y el apéndice. A eso, sumó la ansiedad y estrés que, durante meses, trató con terapia.

La terrible factura que le pasó la fama

Avicii fue uno de los grandes nombres de la música electrónica. Su carrera, que despegó en 2011 con su hit Level, le convirtió en una de las figuras más destacadas y de mayor éxito del panorama. Más tarde llegarían Wake Me Up! o Hey Brother, que formaron parte del que fue su primer y exitoso disco, True (2013). Tras ello, llegó su álbum Stories que cosechó tanto éxito como el anterior gracias a temas como Waiting for love o For a better day. Su talento le llevó a trabajar con figuras de la talla de Madonna, Rihanna, Coldplay, Rita Ora, Lenny Kravitz o David Guetta.

Subir al escenario era, no obstante, muy difícil para él. Así lo contó en su documental Avicii: True Stories, en el que explicaba que cada concierto le daba ansiedad. "Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida", confesaba.