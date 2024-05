La emoción de Jaime Astrain y su profesor al recordar a sus padres que provoca las lágrimas de sus compañeros de 'Baila como puedas'

Es jueves y pasan cuarenta minutos de la medianoche, cerca ya de la una de la madrugada. Programa Baila como puedas, en la octava gala de la que está siendo su primera edición en TVE y emite La 1. Jaime Astrain ejecuta un vals con su profesor y pareja habitual del show, el bailarín y actor profesional uruguayo Santiago Granizal.

La canción elegida, el hit Perfect del cantante británico y estrella internacional Ed Sheeran. Impresiona la escena por la pasión que los dos concursantes le ponen a la coreografía, donde se miran fijamente, se abrazan, se acarician... con mucha fuerza y ternura. Termina la actuación, y es ahí donde comienza un auténtico baño de lágrimas en plató.

Emociones disparadas y a flor de piel de todos los presentes. Una atmósfera cargada de fragilidad y mucha verdad, algo esto último que no es precisamente fácil de conseguir ni transmitir fielmente en la pequeña pantalla. No hay 'postureo' alguno. La gente está muy tocada por lo que acaba de ver y sentir. Casi lo de menos es si los concursantes han dado mejor o peor los pasos y movimientos marcados que obligaba una danza como esa.

Santiago le dedica el número a su padre, que falleció demasiado pronto y con el que le faltaron muchas cosas por compartir, cuenta él mismo al ser el primero en pronunciarse. A su lado, Jaime rompe a llorar como nunca antes -dicho así por él mismo- y casi no puede articular palabra. Habla también de su progenitor, que 'no atraviesa' por un buen momento de salud, se lamenta. Dice que al menos este sí ha conocido a su hija Elsa, la niña del exfutbolista y Lidia Torrent que se llama como la abuela materna.

Toma la palabra Yolanda Ramos, jurado, con la voz algo entrecortada al sentirse tan devastada como el resto. También alude a su propia madre y lo que la echa de menos, recordando su fallecimiento en marzo de 2023. Todos siguen resoplando y visiblemente afectados. Podríamos decir que muy impactados, como seguro que muchos de los telespectadores que estaban viendo ese instante desde sus casas.

Álvaro Muñoz Escassi, concursante del talent y ocupando su asiento allí delante tras haber saltado antes a la pista, está absolutamente quebrado. Tampoco puede evitar llorar como un niño y taparse la cara con las manos como puede. No se recuerda una imagen así del jinete delante de las cámaras, teniendo en cuenta su ya dilatada experiencia participando en producciones estelares de la pequeña pantalla como MasterChef Celebrity, Supervivientes o ¡Mira quién salta!.

El coreógrafo canario Rafa Méndez, otro de los encargados de las valoraciones, está como los demás o incluso algo más apesadumbrado. Se derrumba completamente sobre la mesa. Sus compañeros, como la actriz y cantante Beatriz Luengo, se acercan hasta él para darle ánimos. Al que fuera profesor de Fama ¡a bailar! (Cuatro) le cuesta un mundo comenzar su dictamen.

Se felicita por el homenaje tan especial que se le está rindiendo ahí a los seres queridos que ya no están con nosotros. En su caso, tras la dura pérdida de su hermana Mabel que tuvo que afrontar, cuando esta tenía solo 40 años y sufrió un tumor cerebral. Por aquel entonces, el artista ejerció además como padre de su sobrino Jaisiel, el niño que había quedado huérfano y que ya es mayor e independiente. Tras su discurso, Rafa necesita tomar un poco el aire y abandona momentáneamente el set.

Anne Igartiburu, la presentadora del concurso, subraya que de eso trata precisamente la industria televisiva. Esto es, el conseguir ofrecer en sus múltiples contenidos de entretenimiento una emoción de ese calibre al público que los ve. La conductora vasca interpela justo después a Norma Duval, la jueza estrella del formato, quien logra mantener bien el tipo aunque se nota que tiene un nudo en la garganta. En la breve conversación entre ambas, se menciona de forma indirecta a Carla Duval, hermana de la vedette a la que estaba muy unida y quien tristemente falleció a los 46 años en 2010 tras una larga enfermedad. Anne le dice a la empresaria que ella sabe perfectamente lo que es un golpe tan duro y doloroso, después de lo que fue perder a un familiar tan querido en esas circunstancias.

Norma, por su parte, asiente y a continuación no desaprovecha tampoco la ocasión para elogiar con todo merecimiento a Jaime y Santiago. Ambos interpretaban "un amor fraternal" sobre el escenario, pero que podría parecer incluso de "pareja sentimental" por lo sumamente conectados que estaban, ha expresado la exmodelo.

Lo que se acababa de vivir, en su conjunto, es altamente sensible. Toca la fibra a cualquier mortal que lo viva desde dentro o lo contemple desde fuera. Son momentos en televisión que se dan casi por casualidad y no se pueden ensayar. Sin trampa ni cartón. Imposible planear una secuencia tan abrumadora. No es la magia de la televisión, es la autenticidad que se transmite cuando se pone el alma en lo que uno hace. Desde su estreno el pasado 11 de marzo, Baila como puedas ha dado más vueltas que un peonza por la parrilla de la cadena pública, probando diferentes días de la semana y horarios distintos, buscando el mejor acomodo posible para intentar enganchar a la audiencia.

Más allá de los datos de share, que no terminan de ser especialmente elevados, el formato puede felicitarse de haber experimentado y transmitido algo grande. Muy grande. De eso no hay duda, porque estamos ante uno de los momentos más apabullantes a nivel humano de esta temporada en la 'tele'. Merece la pena contarlo y revivirlo las veces que haga falta.