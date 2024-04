Àngel Llàcer recibe el alta hospitalaria tras una infección que ha podido costarle la vida

Àngel Llàcer abandonaba la Clínica Ruber de Madrid días después de ingresar por una gravísima infección intestinal. El juez del programa Tu cara me suena ha recibido por fin el alta según él mismo contó en Catalunya Ràdio: "Ahora ya me encuentro perfecto". El catalán se ha enfrentado durante estos días a una complicada dolencia originada por una bacteria exótica llamada shigella: "¿Podría haber muerto? Sí. Toda España se enteró de que me estaba muriendo. Tenía dos equipos: los de cirujanos y el de medicina interna, porque veían que tenía mucho daño», comenzó explicando el actor en el espacio radiofónico en el que colabora.

Àngel Llàcer, hospitalizado por una bacteria que contrajo en Asia y tenía 'muy preocupados' a los médicos

Una semana sin poder comer

Con el intestino bloqueado a causa de la infección el también actor relataba en el programa de la radio catalana su agónica estancia en el centro hospitalario: "Empecé a tener fiebre… tenía siete médicos a mi alrededor, como diciendo ‘No sabemos que tiene este chico’. Así, hasta que descubrieron que tenía la bacteria«, explicó Llàcer. Y terminaba tranquilizando a los oyentes "Ahora estoy estupendo, pero lo he pasado muy mal"; tras revelar que ha sido complicado estar siete días sin comer.

Silvia Abril, su sustituta

Durante el ingreso hospitalario de Llàcer, su puesto en el jurado del talent de Antena3, Tu cara me suena no ha quedado vacío. Una de las exconcursantes más queridas del programa, Silvia Abril tomaba el relevo de durante la grabación de la gala 5, que tuvo lugar el pasado 16 de abril. Ahora, parece que el actor está muy animado y deseando retomar sus compromisos laborales.

Una época de pérdidas

El problema de salud de Àngel Llàcer llega tras una etapa personal complicada marcada por las pérdidas. Contaba recientemente en el programa de Telecinco, Socialité, el giro que ha dado su vida en pocos meses: "Estoy solo. Me he quedado solo en mi casa porque ha muerto mi perro. Me dejó mi pareja, la persona que me ayudaba se fue y mis vecinos también se han ido. De golpe, estoy en la soledad. Me siento solo”. A pesar de que no ha sido fácil de asimilar tantos cambios en poco tiempo y ha tenido los lógicos momentos de bajón, reconocía ser optimista y mirar al futuro sabiendo que tiene ante sí un mundo lleno de oportunidades.