Àngel Llàcer, hospitalizado por una bacteria que contrajo en Asia y tenía 'muy preocupados' a los médicos

Lo que comenzó como un viaje a Vietnam para desconectar de la rutina y conocer nuevos destinos, ha acabado en un gran susto para Àngel Llàcer. En febrero, durante la visita al país asiático, se intoxicó y le mandaron antibiótico, pero en su cuerpo se quedó una bacteria que le ha causado una grave infección y le ha obligado ahora a ser ingresado en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, la misma en la que estuvo hospitalizada la pasada semana doña Sofía. El propio actor y director ha relatado cómo comenzó todo, los alarmantes síntomas y los pasos que ahora tendrá que dar para recuperarse.

"He tenido dolor en el estómago, heces con sangre y cada vez tenía más fiebre. Era un horror. Estaban muy preocupados", ha relatado en el programa radiofónico El matí de Catalunya Ràdio. Mientras se encontraba cada vez peor y la sintomatología iba in crescendo, los médicos no conseguían averiguar el origen de estos problemas. Decidieron entonces ingresarle para someterle a pruebas y poder darle un diagnóstico certero: "Tengo una bacteria que se llama shigella, que parece el nombre de una drag queen", ha dicho con gran sentido del humor.

Llàcer ha explicado que está tomando tres antibióticos y tendrá que estar en el centro sanitario una semana. Esta dolencia le obliga a ausentarse durante al menos quince días de Tu cara me suena, todo depende de su evolución. El concurso, que acaba de comenzar con una nueva edición, se graba los martes, pero este no ha podido estar presente y tampoco se espera que pueda asistir al próximo día de rodaje. Desde Vertele avanzan que será Silvia Abril la que se siente en la silla del jurado junto a Lolita Flores, Carlos Latre y Chenoa.

Su actividad sobre las tablas también ha tenido que ponerla en pausa. El artista está actualmente inmerso en The Producers, (Los Productores), musical que creó junto a Manu Guix, con el que coincidió en la academia de Operación Triunfo 1, ambos como profesores. Esta versión del espectáculo original de Mel Brooks y Thomas Meehan lleva desde el 5 de marzo triunfando sobre las tablas del Teatro Alcalá de Madrid, donde hay funciones programadas hasta el próximo 19 de mayo. En esta premiada comedia, Llàcer es el director pero también forma parte del elenco actoral.

Una temporada de pérdidas

El problema de salud de Àngel Llàcer llega tras una etapa personal complicada marcada por las pérdidas. Contaba recientemente en Socialité el giro que ha dado su vida en pocos meses: "Estoy solo. Me he quedado solo en mi casa porque ha muerto mi perro. Me dejó mi pareja, la persona que me ayudaba se fue y mis vecinos también se han ido. De golpe, estoy en la soledad. Me siento solo”. A pesar de que no ha sido fácil de asimilar tantos cambios en poco tiempo y ha tenido los lógicos momentos de bajón, reconocía ser optimista y mirar al futuro sabiendo que tiene ante sí un mundo lleno de oportunidades.