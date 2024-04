Isabel Jiménez dona parte de su armario a un market solidario para frenar la crisis climática

La solidaridad, la sostenibilidad y la moda son tres piezas importantes en la vida de Isabel Jiménez, quien ahora las ha unido para un novedoso proyecto en el forma equipo con Ayuda en Acción. El resultado de este puzzle es un market en el que tanto la presentadora de Informativos Telecinco, embajadora de la iniciativa, como amigas de su entorno, empresas y anónimos han donado prendas propias. Todo el dinero recaudado irá a parar a los proyectos que tiene la ONG para frenar y aminorar las consecuencias provocadas por el cambio climático, causa en la que está muy implicada la periodista.

"Hace poco más de un mes hicimos una colaboración apoyando a mujeres de muchos países y dando visibilidad a sus historias, empezó ahi la relacion con Ayuda en Acción y tenía que ser una relacion a largo plazo. Cuando me ponen delante algo que me llena tanto y me tiene obsesionada como es la sostenibilidad... Hemos hecho un match perfecto", nos ha contado Isabel horas antes de la inauguración de este market que se extiende durante dos días y lo acoge La Cantina del Ateneo, uno de esos rincones madrileños en los que a la presentadora le gusta perderse. El viernes 26 de abril abre sus puertas entre las 17.30 y las 20:00; y el sábado 27 entre las 12:00 y las 19:00 horas.

La idea de este market se ha creado en tiempo récord ya que hace solo un mes se produjeron las primeras reuniones de lo que hoy es una realidad con 800 prendas donadas entre las que hay "cosas muy representativas" de Isabel, quien nos ha contado divertida la anécdota que le ha impedido "lenar sola" este market: "Me ha dado rabia porque hace un año hice obra y he regalado tanta ropa... Mis amigas de Almería estuvieron en febrero y se volvieron con bolsas".

Isabel se ha implicado personalmente en cada paso de esta iniciativa que permite dar una nueva vida a la ropa que tenemos aparcada. En la cuenta atrás para abrir las puertas, cuando se ha celebrado una presentación ante los medios, estaba muy pendiente de todos los detalles, desde las perchas a las opiniones de los que iban recorriendo este espacio en el que había colocados 23 burritos con prendas además de una zona reservada para complementos como bolsos, diademas y pañuelos. También se ha reservado una zona para ropa masculina.

No es la primera vez que Isabel aporta su granito de arena en aras de la sostenibilidad. Slowlove, la firma que creó en 2015 con su amiga Sara Carbonero, nació con el objetivo de cuidar del planeta a través de la moda sostenible y en cada colección que sacan apuestan por utilizar tejidos de ropa reciclada. En cada uno de los bocetos miran al mudo con sensibilidad y muy pendientes de "los cambios que importan". Además, es la autora de Y tú ¿qué harías para salvar el planeta?, un libro en el que aborda la realidad del planeta y anima a salvarlo siendo la generación del cambio.

Este market solidario celebra su primera edición, pero nace pensando en el futuro tal y como nos ha confirmado Mónica Román, directora de Márketing Internacional de Ayuda en Acción. Es en este punto donde entra en escena Percentil, plataforma de compra-venta de ropa de segunda mano creada por Lourdes Ferrer (también presente en el acto) que ofrecerá en su web las prendas que no se vendan de este mercadillo y también otras que posteriormente se irán incorporando a una sección llamada el Armario Solidario de Ayuda en Acción.