Galileo, hijo de Daniel Diges, ¡nuevo concursante de 'La Voz Kids'!

Dicen que el arte se lleva en las venas y en el caso de Daniel Diges se ha confirmado al ver la carrera que está haciendo su hijo. Con tan solo 14 años, Galileo, el mayor de sus hijos junto a Alejandra Ortiz-Echagüe, ya ha dado sus primeros pasos en el mundo de la música y todo apunta a que va a tener un futuro prometedor. El pasado mes de enero conocíamos que había decidido seguir los pasos del reconocido actor y cantante matriculándose en un colegio de artes escénicas, pues bien, ahora ha hecho su debut en televisión participando nada más y nada menos que en La Voz Kids.

Galileo formó parte de las 'audiciones a ciegas' de este fin de semana y pisó con fuerza el escenario. De hecho, en cuando empezó a cantar dejó sin palabras a los coaches, especialmente a Lola Indigo, que se quedó con la boca abierta, y a David Bisbal, que dijo: "Canta muy bien". Este joven madrileño consiguió enamorar a todos con su interpretación del tema Another Love, demostrando su calidad vocal a pesar de los nervios.

Finalmente tan solo Melendi le dio al pulsador, así que el hijo de Daniel Diges pasó automáticamente a formar parte de su equipo. "Siempre defiendo que me gusta poner la radio y reconocer a la persona que está cantando nada más escuchar su voz. Eso me pasa con las personas que tienen la voz diferente, como la tuya", le dijo. "Está claro que hay que pulir cosas, pero vamos a llegar muy lejos", añadió.

El joven artista está muy emocionado con su fichaje por La Voz Kids, pero habrá que esperar a que terminen las 'audiciones a ciegas' para ver más de su trayectoria en el concurso. "Cuando mi padre fue a Eurovisión yo tenía dos años. No me acuerdo de nada, solo del 'algo pequeñito ououo...'”, confesó antes de salir al escenario. "Todo el mundo dice que soy igualito a mi padre, estoy harto de que me lo digan", bromeó.

Como bien recordó él mismo, el hijo de Daniel Diges se ha criado "entre camerinos, actores y cantantes". "La música me ha acompañado en mi infancia y, si no fuera por mi padre, igual no me gustaría tanto", dijo agradecido. Para él, el protagonista de musicales como El Médico, Kinky Boots, Los Miserables o Tick, Tick... Boom! es: "Mi referente y un apoyo. Él me guía en el escenario y me gustaría cantar como él. Eso se está cumpliendo".

El pasado mes de enero Daniel Diges se emocionaba al hablar de lo orgulloso que está de su hijo mayor. "Ahora va a estudiar en un colegio de artes escénicas, se está preparando, le gusta mucho, canta conmigo en mi espectáculo. Es un crack", dijo el artista madrileño a los micrófonos de Europa Press durante su asistencia a los premios Iris. El artista cree que Galileo tiene un gran potencial a pesar de su juventud: "Es maravilloso. Es un tío superdivertido, superrápido, tiene sus propios chistes.... Y yo siempre digo: 'Galileo, tienes que hacer monólogos de humor'".