El lado personal de Melendi: casado con la bailarina Julia Nakamatsu y padre de 5 hijos de 3 mujeres diferentes

Melendi es uno de los cuatro coaches de la nueva temporada de La Voz Kids junto a Rosario, David Bisbal y Lola Índigo. El artista asturiano es uno de los más queridos de nuestro país, ¿te gustaría conocer su lado más personal? El cantante está casado desde 2019 con Julia Nakamatsu, una guapísima actriz y bailarina japo-argentina. La pareja tiene tres preciosas niñas: Lola (7), Abril (5) y la pequeña Dakota, que venía al mundo el pasado mes de noviembre ante la alegría del artista, que anunciaba la noticia en medio de un concierto.

El juez de La Voz tiene, además, otros dos hijos, de dos relaciones anteriores. Su hija mayor es Carlota, que alcanzaba la mayoría de edad en agosto de 2023, y es fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega. A comienzos de año, la joven posaba para la revista ¡HOLA! en un excepcional reportaje donde hacía sus pinitos como modelo: "Dedicarme a la moda no es algo que haya estado en mi imaginario, pero últimamente me han llegado propuestas. Quién sabe, quizás la vida, y hasta yo misma, me sorprenda en un futuro”. El único varón de la familia es Marco, de 15 años, fruto de la relación del artista con Damaris Abad, más conocida como 'Dama'. ¿Te gustaría conocer el lado más personal de Melendi y su preciosa familia? Entonces, no te pierdas este vídeo.

