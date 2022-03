Protagonizan el musical 'Cineman Sinfónico' Daniel Diges, feliz de trabajar con su hijo: 'Galileo tiene estrella, se come el show' El joven, de 13 años, todavía no tiene claro a qué se quiere dedicar de mayor

Daniel Diges lleva media vida sobre el escenario. El artista madrileño, de 41 años, ha protagonizado numerosos musicales a lo largo de su carrera, entre los que destacan Los Miserables, El Médico, Hoy no me puedo levantar o We will rock you. Sin embargo, el proyecto que tiene ahora entre manos es el más personal de toda su andadura artística. Está protagonizando el musical Cineman Sinfónico junto a un coro formado por 20 niños de la escuela musical Marand y un invitado muy especial: su hijo, Galileo, de 13 años. El joven ya ha debutado y Daniel Diges no puede estar más orgulloso de él. "Este es de mis momentos más bonitos encima de un escenario… ¡con mi chicazo! ¡Que bien que lo hizo!", ha dicho al lado de estas fotos.

- Daniel Diges presume de su hijo Galileo: 'Toca el piano y también canta, pero creo que le gusta más el fútbol'

El artista, al que conocimos por su papel de Gato en la serie Nada es para siempre, ha formado una preciosa familia con la actriz Alejandra Ortiz-Echagüe, con quien mantiene una relación desde hace 15 años. A finales de 2016 decidieron pasar por el altar y viven por y para sus dos hijos, Galileo, y el pequeño Eliot, de seis años, que tiene autismo.

Daniel Diges, al que todo el mundo recuerda cantando Algo chiquitito en Eurovisión 2010, acudió ayer a El Faro, de Cadena Ser, para charlar con la periodista Mara Torres. El artista hizo un recorrido por toda su carrera para detenerse en su nuevo proyecto, Cineman Sinfónico, donde interpreta las canciones que más le gustan del cine. "Es mi gran apuesta", confesó, antes de dar paso en el estudio de radio a su hijo Galileo. El joven se sentó con él para hablar de este espectáculo y explicar cómo había surgido la idea de trabajar con su padre. Según contó Galileo, la idea era que él tocase el piano en el show, pero finalmente decidieron que cantase. Todo surgió de una manera muy natural. En casa. El joven le pidió a su padre que interpretara Your Song, de Elton John, en el espectáculo, y Daniel Diges le propuso que fuera él quien lo hiciese. El resultado ha sido un gran éxito. "Galileo tiene estrella, cuando salió el otro día a cantar... se comió el show", aseguró el artista muy orgulloso.

A pesar de sus dotes artísticas, el joven todavía no sabe qué será de mayor. "Estoy viendo a ver qué me gusta. Me queda mucho tiempo para elegir qué me gusta y estoy probando mucho de todo, fútbol, piano, cantar...", comentó. "Es más futbolero", puntualizó su padre.

Galileo, el hijo mayor de Daniel Diges, comparte escenario con su padre en su nuevo espectáculo

