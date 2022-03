Daniel Diges nos cuenta los avances de su hijo Eliot, que tiene autismo: 'El cambio ha sido radical'

"No he parado de moverme desde que empezó todo esto, escribiendo, produciendo mis shows, creando nuevas fórmulas para trabajar desde casa...". Daniel Diges es el perfecto ejemplo de un artista que ha sabido reinventarse en tiempos difíciles. El actor y cantante madrileño, de 39 años, ha aprendido muchas lecciones desde que la crisis del coronavirus puso patas arriba toda nuestra vida y se ha dado cuenta de que con esfuerzo y dedicación todo es posible. En HOLA.com hemos hablado con él aprovechando que ha vuelto a subirse al escenario con la obra ¿Quién mató a Sherlock Holmes?, cuyos ensayos se vieron modificados por el COVID, y que está teniendo muy buena acogida entre el público, a pesar de lo mucho que está sufriendo la industria con la situación actual. El artista ha regresado con muchas ganas e ilusión, después de pasar el confinamiento disfrutando de su mujer y sus hijos, aunque en su familia también tuvieron que despedirse de un ser querido. ¿Quieres saber todo lo que nos ha contado? ¡Sigue leyendo!

VER GALERÍA

- Daniel Diges anima a todos sus vecinos con una actuación desde el balcón

- Después de estos meses tan complicados, ¿cómo has vivido la vuelta a escena?

Con muchísima ilusión y con más energía que nunca. Ya volví este verano con un show que tengo que se llama Versus y con la filarmónica de Moguer en otro espectáculo que se llamaba Musical de musicales. No hicimos todos los conciertos que nos hubiera gustado hacer, pero algunos se hicieron.

- ¿Notas que han cambiado muchas cosas por culpa de la pandemia?

Por supuesto, hay más miedo y por supuesto la gente se lo piensa más a la hora de comprar una entrada, pero aun así, la gente sigue yendo al teatro, a los conciertos y aunque no sea el 100%, la ilusión al salir al escenario es la misma o mayor.

- ¿Ha sido complicado organizaros para ensayar?

Ha sido distinto, pero tampoco ha sido complicado, lo que sí hemos tenido que hacernos han sido pruebas constantes, y alguna vez que otra hacer el ensayo por Zoom. También el cuidado personal ha sido mayor, no hacer casi vida social y, por supuesto, los ensayos con mascarilla.

- ¿Qué veremos en este nuevo musical?

Es un gran musical, pero con seis actores, una música increíble compuesta por Iván Macías y un texto maravilloso escrito por Felix Amador. La idea es original y la música también. Yo digo que es una pequeña obra de arte, de hecho, ya hay otros países interesados en llevársela. En el musical pasas por muchos estados, se junta la comedia con el drama y, sobre todo, el suspense. Los días que hemos estado en Aranjuez para arrancar el show y probarlo, no había día que no se levantara el público.

VER GALERÍA

- Dices que ha sido uno de los personajes más complicados de preparar, ¿a qué te refieres?

Es un personaje con muchísimo texto y muy diferente a mí, su manera de hablar, andar... Me lo he preparado durante dos meses viviendo prácticamente para el personaje. Me he visto todos los Sherlocks que existen y las horas de estudio para fluir con esos textos han sido largas.

- ¿Qué te llamó la atención de este personaje tan conocido por todos?

Es un papel icónico. Lo han interpretado grandes actores y era un reto no solo profesional si no personal. Tiene tantos matices que es apasionante estudiar un personaje así. Además, tiene muchas formas de jugarlo, haya actores que se lo llevan a la comedia y otros a la seriedad absoluta. Lo interesante ha sido encontrar los matices que fluían conmigo a la hora de

interpretarlo.

- Con El Médico dejaste el listón muy alto, ya que es una obra a la altura de importantes producciones que se han estrenado en otros países donde el género del teatro musical está fuertemente arraigado, ¿crees que España podría convertirse también en un referente a nivel mundial?

Yo creo que ya lo es. Somos el tercer país con más producciones en cartel, no sé si ahora, pero antes de esta crisis lo éramos. Yo he actuado en México y en Brasil tres años con Los Miserables y España está super bien posicionada a nivel mundial. A los artistas españoles se nos respeta mucho fuera. A mí me llevaron a Brasil porque no encontraban a ningún actor de allí para hacer el papel protagonista. Eso es una buena señal de que estamos bien preparados y vamos por buen camino.

- ¿Qué nos hace diferentes?

El actor español tiene arte, tiene pasión y tenemos un puntito de locura que siempre es bueno en un escenario. No tenemos miedo a salir y equivocarnos. Esa energía es de la que siempre hablan los grandes directores y productores de grandes musicales cuando traen sus obras a España.

- Como artista, ¿qué desafíos afrontas a la hora de subirte al escenario para interpretar y cantar al mismo tiempo?

Mi desafío principal es que el público se enganche a lo que estoy viviendo y se sientan parte de mi historia. Cantando y actuando.

VER GALERÍA

- Llevas muchos años de carrera, pero ¿dirías que sigues aprendiendo profesionalmente cada día?

Por su puesto, soy muy inquieto y siempre estoy buscando nuevas técnicas de canto, de actuación, leo mucho sobre el tema y todo lo que aprendo lo intento sacar en el escenario. Por eso, por mucho que haga un personaje, siempre siento que crezco junto a él. Con Jean Valjean de Los Miserables, al final entre España, Brasil y México estuve más de cuatro años haciendo el personaje y, por muchas funciones que pasaran, siempre sentía que le podía sacar algo nuevo y evolucionar junto a él. Creo que ahí está el truco del crecimiento profesional.

- Hay muchos compañeros que se han quedado sin trabajo, ¿te sientes un afortunado?

Por supuesto que me siento un privilegiado. Tengo miedo, como todos, pero el poder tener trabajo hoy en día es para despertar todos los días dando las gracias. Yo también me he intentado reinventar, que es lo que le digo a muchos compañeros que hagan.

- ¿Cómo te ha afectado la pandemia a nivel personal?

Perdimos a mi tío Domingo, el hermano mayor de mi madre, y fue doloroso porque mi madre no pudo despedirse de él, pero en casa estamos todos bien, gracias a Dios. He vivido un tiempo maravilloso cerca de mis hijos y de mi mujer y eso creo que será lo positivo que me llevaré de todo esto. A mi hijo mayor he podido enseñarle a tocar el piano, le he dado clases de canto, he jugado... Y con el pequeño Eliot, que es un niño con autismo, el cambio ha sido radical. Ha avanzado muchísimo, hemos podido dedicar muchísimo tiempo a su crecimiento y a su avance.

- ¿Cómo os habéis adaptado a la "nueva normalidad" en casa?

Mi mujer tiene una empresa de eventos y ha tenido que hacer casi todas las reuniones, etc. desde casa, yo igual... Pero no estamos haciendo prácticamente vida social, casi toda por videollamada hasta que todo esto se termine. Nos hemos dado cuenta de que somos bastante caseros.

VER GALERÍA

- Además de Sherlock Holmes, ¿tienes otros proyectos próximamente?

Tengo conciertos con Versus y estoy mirando con Iván Macías producir un proyecto musical, todavía no sabemos si será solo disco o con show incluido, esa es otra de las metas que tengo ahora. También estoy creando un proyecto digital junto al Mago More, que ya hablaré de él más adelante.

- ¿Crees que el coronavirus cambiará la industria?

No hay duda de que sí que lo hará. Creo que algunos casos serán para bien: se abrirán más fronteras a la hora de ver un espectáculo, no solo yendo al teatro si no también desde nuestras casas, y muchas otras cosas más que hace unos meses no entraban en nuestras cabezas. Y eso será un gran avance. Por supuesto que va a costar levantar esto. Pero teniendo claro que la cultura es segura y que la gente necesita y pide cultura, estoy convencido que todo volverá a la normalidad.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar a todos los que nos están leyendo para animarlos a que salgan de casa y vayan al teatro a ver tu nueva obra?

Que todo esto pasará y que ahora más que nunca tenemos que estar con nuestra mente abierta a nuevas formas de pensar y avanzar, que costará en muchos casos salir adelante, pero con buena actitud y energía todo lo malo se puede superar.

Loading the player...

Así hablaba Daniel Diges en 2019 sobre su hijo Eliot en ¡HOLA!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.