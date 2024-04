La emoción de Chenoa con la actuación ganadora de David Bustamante en 'Tu cara me suena' El cantante se puso en la piel de Nino Bravo, la leyenda valenciana

La segunda gala de Tu Cara Me Suena se convirtió en un auténtico espectáculo gracias al talento y la pasión desbordante de David Bustamante. El reconocido cantante cántabro brilló con luz propia al transformarse en el legendario Nino Bravo y entonar con maestría el clásico Mi tierra.

La emoción inundó el plató cuando Bustamante demostró una vez más su increíble capacidad para sorprender al público. Su interpretación magistral no solo le valió el reconocimiento del jurado, sino que también conmovió profundamente a su compañera de casi toda la vida, Chenoa. "Puedo sentir muchísimas cosas porque es mi compañero desde hace 23 años. Cuando le conocí, me lo encontré en el casting, porque estábamos los dos en el mismo grupo. Le escuché cantar, me giré y dije: '¿Esto qué es?'. Era el señor Bustamante, con 19 añitos, con un vozarrón aún incontrolado. 23 años después, que venga aquí a jugar y a cantar un Mi tierra tan bien cantado a todos los niveles..." compartió la cantante.

El público se rindió ante la actuación de Bustamante, otorgándole una ovación de pie y las puntuaciones más altas de la noche. A pesar de la decisión de Àngel Llàcer de concederle un 11, el respaldo unánime de Carlos Latre, Lolita Flores y Chenoa, quienes le otorgaron la máxima puntuación, así como el apoyo del público, David se alzó como el gran ganador de la velada. De este modo, dejó atrás a talentosos competidores como Raoul Vázquez, que quedó en segundo lugar con su imitación de Bad Gyal y Miguel Lago, con Algo Pequeñito.

Con esta victoria, Bustamante se posiciona como uno de los favoritos del público y demuestra una vez más su versatilidad y habilidad para transformarse en diferentes artistas sobre el escenario. Sin duda, su impecable homenaje a Nino Bravo quedará grabado en la memoria de todos los seguidores del programa.