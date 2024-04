Pedro Aguado, un mar de lágrimas al recibir la visita de su hermana y de su hija en 'Supervivientes 2024'

Pedro García Aguado es uno de los concursantes que más juego está dando desde Honduras en esta nueva edición de Supervivientes 2024. Tras unas primeras semanas complicadas donde ha tenido alguna que otra bronca con sus compañeros y le han flaqueado las fuerzas, el concursante ha recibido una agradable sorpresa en la isla, que a buen seguro le dará fuerzas para afrontar lo que le quede de aventura. El presentador Carlos Sobera desvelaba que empezaban las visitas familiares y el primero iba a ser el exdeportista: "El superviviente sigue padeciendo un vaivén de emociones y, es por ello, que Poseidón le ha elegido a él para otorgarle un regalo maravilloso. Esta noche, Pedro va a recibir dos inolvidables visitas que son, su hija Natalia y su hermana Marián, que ya están en Honduras".

El emotivo reencuentro con su hermana y su hija

Tras más de un mes ya en Honduras el concursante ha pasado por una montaña rusa de emociones, desde verse ganador hasta querer dejarlo todo y volver a España."Me siento enjaulado en una playa", confesó a Sobera. Pero todo ha cambiado en él desde que abrió un pergamino en el la organización del programa destacaba su compromiso con la aventura y su superación diaria: "Muchas gracias por el reconocimiento", decía entre lágrimas. Después, abría un baúl del que salía su hermana. Pedro se quedaba sin palabras al ver que traía su gorro de waterpolo: "¿Esto qué te recuerda? ¡Todo! ¡Porque eres un campeón!", exclamaba Marián García Aguado. Pero aún había más: de un segundo cofre salía su hija Natalia, ante el llanto de alegría de su padre.

Estar lejos de su familia, le mata

"Estamos todos muy orgullosos de ti y muy contentos contigo. Lo estás haciendo muy bien. Tú puedes, papi. Tú eres fuerte, tú puedes con todo", le dijo su hija entre lágrimas de emoción. Abrazado a ellas, Pedro prometía quitar de su boca la palabra 'abandono' y está dispuesto a ir a por todas. Y es que Pedro ha sido muy sincero al expresar los miedos que sentía al estar lejos de su familia: "Mi padre está mayor, no quiero que le pase nada estando aquí".

"Cuando pierdes la fuerza lo pierdes todo. He perdido fuerza y me he sentido muy indefenso, las emociones me han desbordado. Me quiero ir y seguir cada día, quiero luchar y seguir dando la cara, pero no puedo", explicaba Pedro mirando a cámara; y es que había momentos en los que el agobio y la ansiedad le han ganado la batalla. Aunque ahora, con las sorpresas que ha recibido durante el Tierra de Nadie le van a servir a que todo vaya mejor.