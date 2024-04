El motivo del descomunal enfado de Pedro García Aguado en 'Supervivientes 2024'

Pedro García Aguado ha estallado como nunca antes en Supervivientes 2024. Al concursante le están fallando las fuerzas y ello ha desembocado en una tremenda frustración. Compañeros como Arkano se acercaron para apoyar al concursante que no dejaba de gritar y llorar desconsoladamente: "¡Si no tengo fuerzas no tengo nada!. "Es inhumano esto. Un puñado de arroz para todo el día", se quejaba. Compañeros comoArkano le pidieron que no se hundiera y le explicababa que era normal que tuvieran momentos de bajón. "Lo estás dando todo. Estás dando una imagen de campeón", le animaba. Pero García Aguado no tenía consuelo.

Una tremenda bronca

Todo sucedió cuando tras proclamar a Gorka Ibarguren líder de la noche el resto de concursante tuvo que ponerse bajo unos cubos que dividirían en dos grupos a todos los concursantes. Muchos de ellos no pudieron evitar la euforia al descubrir el grupo que les había tocado y Laura Madrueño dijo: "Colocaros por favor. Os recuerdo que estamos en riguroso directo. Los azules aquí, los rojos aquí. Por favor, silencio, chicos. Os recuerdo que estamos en directo, que está toda España pendiente".

A pesar de la reprimenda, Pedro García Aguado, al contrario de lo que pedía en ‘Hermano Mayor’, no hizo caso a la presentadora, que le dijo: «¡Pedro, por favor!«. Como los concursante seguían sin hacer caso, Jorge explotó desde plató: "Os voy a pedir a todos los concursantes, como os ha pedido Laura, silencio. No podemos tener este nivel de alboroto mientras estemos trabajando en directo. Vamos a rebajar un poquito que parece un campamento de verano".

Un bajón de ánimo importante

Pedro García-Aguado es toda una montaña rusa en Supervivientes. Con grandes bajones físicos y mentales, la organización ya le ha dado la oportunidad de hablar con su hermana ante el temor real que el olímpico tiene de perder a su padre. "Tengo la sensación de que en cualquier momento me van a decir que mi padre está ingresado en el hospital y no voy a llegar a despedirme", confesaba a sus compañeros. "Papá está genial, está en la playa como cada Semana Santa", le aseguraba su hermana mayor.