Ensayos y muchos nervios: sabemos qué hicieron José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo la víspera de su boda

"No he estado tan nervioso en toda mi vida", decía José Luis Martínez-Almeida tras su última Junta de Gobierno antes de dar el 'sí, quiero' a Teresa Urquijo. Las horas antes del enlace, máxime con la expectación que este ha despertado, son decisivas y los novios no dejaron nada al azar. En la víspera de su gran día, Teresa llegaba a la finca de sus abuelos, Teresa de Borbón y Borbón e Íñigo Moreno de Arteaga, en torno a las 11 de la mañana. Allí tendría lugar horas más tarde el ensayo del banquete.

En la finca El Canto de la Cruz, un maravilloso enclave de 25 hectáreas en plena naturaleza, es donde la princesa de Dos Sicilias cría sus caballos purasangre árabe, una prestigiosa yeguada fundada por su padre Don Alfonso. Allí, su nieta disfruta de su pasión por el campo y la hípica. Teresa Urquijo, que llegó la primera vestida con ropa de montar, estuvo en todo momento muy pendiente de los animales hasta el momento de comenzar el ensayo final. Mientras, su abuela no perdía detalle de los preparativos y organización del convite.

Vídeo: Europa Press

Después se unió el novio, José Luis Martínez-Almeida y algunos familiares. Además de revisar al milímetro la decoración de las mesas, las flores y también el trabajo de los camareros, también era necesario dar un repaso a los pasos de baile. Es uno de los momentos más esperados de la celebración y la pareja no quería dejarlo a la improvisación. La música ha tenido un gran protagonismo en este enlace. Es uno de los detalles que han destacado muchos invitados, como Esperanza Aguirre, a la salida de la ceremonia en la parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja de Madrid, donde ha sonado Boccherini y la canción Madre del grupo Hakuna.

La celebración en la finca es totalmente privada y destaca la terraza de la propiedad, que ofrece vistas de Madrid y del paisaje de la sierra. Los recién casados y sus invitados degustarán un menú elaborado por el restaurante de alta cocina Lhardy compuesto por salpicón de marisco, solomillo de wagyu a baja temperatura y para finalizar, dos postres alternos. Las mesas de la boda han sido nombradas con lugares emblemáticos de la ciudad como el Parque del Retiro, la Puerta de Alcalá, la puerta del Sol, la plaza de Cibeles, la plaza de Neptuno. Por expreso deseo del primer edil en la recena se servirán perritos calientes.

La boda ha sido un auténtico cónclave de la aristocracia, la realeza y la política. Han asistido el rey Juan Carlos, primo de Teresa de Borbón y Borbón, y la reina Sofía, que ha acudido directamente a la finca El Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo, igual que Simoneta Gómez-Acebo. También han estado la infanta Elena, con Victoria y Felipe de Marichalar, y la infanta Cristina con su hijo Juan Urdangarín. No han faltado los duques de Calabria, Ana de Orleans y Cristina de Borbón-Dos Sicilias con su hija Victoria López-Quesada. También están entre los invitados los duques de Huéscar, ya que Piru Urquijo, abuela paterna de la novia es tía abuela de Sofía Palazuelo, los duques de Terranova y Xandra Falcó entre muchos otros. Además, La cúpula del Partido Popular y sus barones autonómicos han arropado al alcalde de Madrid.