Se darán el 'sí, quiero' este sábado José Luis Martínez-Almeida, ante su inminente boda con Teresa Urquijo: 'No he estado tan nervioso en toda mi vida' El alcalde de Madrid ha contado cómo se encuentra en la última Junta de Gobierno antes del enlace

Apenas quedan 48 horas para que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dé el 'sí, quiero' a Teresa Urquijo en una boda que ha generado una enorme expectación ya que se espera un auténtico cónclave de la aristocracia y la realeza española. La novia es nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del rey Juan Carlos, a quien se le espera este sábado en la Parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja de Madrid. La vida sigue, no obstante, en esta cuenta atrás para los novios y el primer edil ha presidido su última Junta de Gobierno antes del gran día. Ante la prensa, la pregunta era obligada: ¿Está usted nervioso?

"Creo que no había estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando", ha respondido contundente con una sonrisa para matizar después: "También es cierto que tampoco había estado tan feliz". Aún así, parece que estos días previos, inmersos en los preparativos, se están haciendo largos a Almeida que no ve el moemento de dejar atrás su soltería. "Es cierto que estoy resoplando todo el día de los nervios y esperando que pueda llegar ya este sábado", ha dicho impaciente.

Será entonces, el sábado 6 de abril, cuando la pareja congrege a unos 500 invitados el mismo templo donde se dieron el 'sí,quiero' en 1996 los padres del alcalde, Rafael Martínez-Almeida y León y Castillo y Ángela de Navascués Cobián Ruiz de Velasco, ambos ya fallecidos. Después, la celebración tendrá lugar en la finca, El Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo, propiedad de los abuelos maternos de la novia. Teresa de Borbón y Borbón e Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de Laserna. En este enclave de 25 hectáreas en plena naturaleza, es donde la Princesa cría sus caballos de purasangre árabe, una auténtica referencia mundial para los amantes del mundo ecuestre.

Días antes de la esperada boda, Teresa Urquijo fue captada por los fotógrafos durante su visita a una tienda de cerámica de Madrid ultimando los últimos detalles. Acompañada por varias personas de su confianza, la aristócrata ha contratado los servicios de una 'wedding planner' de la agencia Colorín Colorado, por lo que se ha puesto en manos de expertos para que todo salga a pedir de boca en el día señalado.

Desde que oficializaron su compromiso el pasado 5 de enero, tras un mensaje que compartió públicamente José Luis Martínez-Almeida, hemos visto cómo la pareja ha ido dando los pasos clásicos que suelen producirse antes de una boda tradicional. El día 27 de aquel mes, organizaron la fiesta de pedida de mano en localidad de Navalagamella (a unos 25 kilómetros del centro de Madrid). El encuentro tuvo lugar en la finca 'Los Molinillos', perteneciente a la aristócrata Carmen Fernández de Araoz -conocida como Piru Urquijo-, que es la abuela paterna de Teresa.