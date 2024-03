La escapada de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís a Roma disfrutando de uno de los mejores hoteles de la ciudad

Dos años después de que ¡HOLA! anunciara su ruptura con el empresario portugués João Viegas Soares, parece que Vicky Martín Berrocal ha vuelto a ilusionarse con el empresario Enrique Solís. Una amistad que podría haber originidado en algo más, ya que según hemos podido saber, la diseñadora andaluza y el menor de los cuatro hijos que tuvo Carmen Tello con el marqués de la Motilla, están disfrutando de un romántico fin de semana en Roma. Te contamos todos los detalles.

A pesar de que ninguno de los dos ha compartido una instantánea juntos, Vicky Martín Berrocal sí que ha mostrado a través de su perfil público algunos de los mejores momentos de su viaje. Tal y como hemos podido conocer, se están hospedando durante esta escapada en el lujoso hotel Anantara Palazzo Naiadi Roma inmerso en el esplendor de la antigua Roma y situado en el corazón de la Plaza de la República.

De hecho, la diseñadora ha mostrado las impresionantes vistas del skyline romano que tiene desde la habitación de su hotel y ha querido agradecer a la capital italiana los inolvidables días que han pasado: "Gracias Roma por tanto…Un finde inolvidable en la ciudad eterna, una ciudad para descubrir una y mil veces más". Parece que su relación va avanzando y con este viaje, la pareja ha dado un paso más allá disfrutando de una inmensa cantidad de planes en la considerada ciudad más romántica del mundo.

Una estancia inolvidable que la propia diseñadora ha querido agradecer por el cariño que ha recibido: "Gracias por hacerme sentir como en casa. Amo las vistas desde mi habitación. Mi habitación desde siempre y para siempre". Y es que el fastuoso hotel — el favorito de Sophia Loren cuando viaja a Italia — combina la historia y el glamour de la antigua Roma con la elegancia y el confort de nuestros días y esconde una fascinante historia arquitectónica con piezas originales encargadas por el Papa Clemente XI para el Vaticano en 1705.

Pero eso no es todo, porque también cuenta con un spa que se levanta sobre los cimientos de las termas más grandes de Italia y del que la pareja ha disfrutado, tal y como ha compartido la propia Vicky Martín Berrocal. La diseñadora y el empresario pueden haber optado por uno de los muchos masajes y tratamientos que ofrece el resort antes de finalizar en la sauna como ha mostrado la presentadora del podcast A solas con de Podium Podcast.

Como podemos observar, han recorrido las calles de Roma y han visitado sus lugares más emblemáticos como el Coliseo, el más grande de los que se construyeron durante el Imperio Romano. En su ruta tampoco ha podido faltar la fuente más famosa y fotografiada del mundo, la Fontana de Trevi. Y como no podía ser de otra forma, Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís han degustado la gastronomía típica del país, disfrutando y probando diferentes tipos de pasta en uno de los mejores restaurantes de la capital de Italia, La Matriciana de 1870.

Vicky Martín Berrocal está feliz y como su propia hija, Alba Díaz, desveló hace un par de semanas al ser preguntada por las fotografías que ha protagonizado su madre en actitud cariñosa junto a Enrique Solís, "está en el mejor momento de su vida". Unas imágenes publicadas a finales de febrero por la revista Diez Minutos y que pillaron por sorpresa a la colaboradora del programa de TardeAR: Me coge muy de sorpresa todo. Las fotos están ahí, así que no hay nada que decir. Pero qué alegría que me cojan sin estar trabajando, pasándomelo bien y sin tener que dar explicaciones a nadie”. Según pudo saber ¡HOLA! a través de algunas personas que la han visto estos días, está muy ‘ilusionada’.

