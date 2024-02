Vicky Martín Berrocal habla del gran amor de su vida, un hombre al que solo vio en dos ocasiones

Horas antes de que salieran a la luz sus fotos con Enrique Solís, Vicky Martín Berrocal habló de amor con Sebastián Yatra en un nuevo episodio de su podcast. La diseñadora le preguntó al artista colombiano cuántas veces se había enamorado, y antes de que él respondiera que dos, una de Tini Stoessel y otra de Aitana, ella habló de su caso personal. "Yo te puedo decir las mías. A lo largo de mi vida yo me he enamorado... pocas. Tres. Y vas a pensar: '¿No puede ser? ¿En 50 años?", dijo.

- Descubre a Enrique Solís, el empresario hijo de Carmen Tello que ha sido fotografiado con Vicky Martín Berrocal

El cantante de Tacones rojos quiso saber cuántas parejas había tenido. "Unas pocas, las que se han visto y las que no", contestó Vicky sin parar de reír. "Ha habido muchas, y otras que no han sido tan parejas, pero que han sido personas muy importantes en vida", añadió.

Tras esta confesión, la diseñadora profundizó un poco más sobre sus tres grandes amores, pero sin poner nombre y apellidos a ninguna de ellos. "Hubo un amor, que creo que ha sido de los grandes amores de mi vida, que solo tuve con él dos roces y estuvo conmigo cinco años y fue el que hizo que yo hiciera la gran colección de mi vida", declaró.

- El 'secreto' familiar del que Vicky Martín Berrocal habla con gran naturalidad

- Alba Díaz, a su madre: 'Cuando lo dejaste con papá, no entendía que pudieras seguir con tu vida'

Yatra, sorprendido por sus palabras, le dijo: "¿Cómo que tuviste dos roces?". Y Vicky se sinceró como nunca: "Dos instantes de mi vida. De esas tres personas que te he dicho que me he enamorado, una de ellas es él y solo estuve con él dos veces y se mantuvo en el tiempo. Yo no pude mirar para ningún lado en cinco años. Mi última colección de flamenca se la dediqué a él interiormente, vomité todo, era... la creatividad me llevaba a la locura".

Vcky diseñó trajes de flamenca durante diez años, de 2005 a 2015. La colección con la que se despidió se llamó Volver y ahora sabemos que estaba dedicada a uno de sus tres grandes amores, un hombre misterioso, del que no ha ofrecido más datos. De hecho, durante el desfile se la pudo ver muy emocionada y hasta llorando.

A sus otros amores sí los conocemos. El primero fue Manuel Díaz, con quien se casó y tuvo a su hija Alba. El último fue el empresario portugués Joao Viegas. "Cuando le conocí, descubrí el amor de verdad. Un amor sano, entero, sin dramas", aseguró. Estuvieron juntos tres años y ahora son buenos amigos.