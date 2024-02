Descubre a Enrique Solís, el empresario hijo de Carmen Tello que ha sido fotografiado con Vicky Martín Berrocal

Loading the player...

"Las fotos están ahí y no hay nada que decir. Qué alegría que me cojan por primera vez sin estar trabajando, pasándomelo bien, disfrutando de la vida sin tener que dar explicaciones a nadie. Para un día que salgo y me lo paso bien...". Con estas palabras ha respondido Vicky Martín Berrocal a sus comentadas imágenes con Enrique Solís. La diseñadora aparece en actitud cariñosa junto al empresario, paseando de la mano, en las fotografías publicadas por Diez Minutos. Pero ¿quién es Enrique Solís, el hijo de Carmen Tello que tiene varias cosas en común con Vicky? Y ¿cómo ha reaccionado él a la publicación de las instantáneas? Dale al play y no te lo pierdas.

