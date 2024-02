La reacción de Vicky Martín Berrocal al ver en directo sus fotos con Enrique Solís en actitud cariñosa

Con asombro pero con completa naturalidad, así ha vivido Vicky Martín Berrocal el momento en el que se ha enterado en pleno directo que ha sido fotografiada paseando de la mano junto a Enrique Solís. Durante su intervención como colaboradora en TardeAR, la diseñadora ha conocido que aparece al lado del hijo de Carmen Tello y el marqués de Motilla en el número que Diez minutos publica mañana. "Me coge muy de sorpresa todo esto, la verdad", ha comenzado a decir sin perder la sonrisa y su característico buen humor.

La diseñadora, visiblemente sorprendida y curiosamente vestida con la misma camisa azul con la que aparece en las fotos, ha optado por no dar detalles de la amistad que le une al empresario y ha indicado al equipo del programa, capitaneado por Ana Rosa Quintana: "Las fotos están ahí y no hay nada que decir. Qué alegría que me cojan por primera vez sin estar trabajando, pasándomelo bien, disfrutando de la vida sin tener que dar explicaciones a nadie. Para un día que salgo y me lo paso bien..."

Vicky, que está teniendo un gran éxito con su podcast además de ser un referente en el mundo de la moda, ha puntualizado que lleva soltera dos años. En febrero de 2022, ¡HOLA! adelantaba en exclusiva su ruptura con el empresario João Viegas Soares, exvicepresidente del club de fútbol Sporting de Lisboa con el que llevaba casi tres años saliendo y por el que se había mudado a Portugal. Por su parte, Enrique Solís rompió hace doce meses con Alejandra Domínguez Gila después de un lustro juntos.

Martín Berrocal y Solís tienen amigos comunes con los que hace diez días estuvieron en Barcelona. Ambos viajaron a la ciudad condal para acompañar al diseñador Lázaro Rosa Violán en la celebración de su cumpleaños, fiesta en la que también estuvieron presentes Marta Sánchez y Tamara Falcó. Con la marquesa de Griñón mantuvo Enrique una estrecha amistad hace una década y el cariño entre ambos permanece. Además, la aristócrata es a su vez buena amiga de la diseñadora tras conocerse en MasterChef Celebrity y la invitó a su boda con Íñigo Onieva, celebrada el 8 de julio en el Palacio de El Rincón.

Su amor por la moda

La moda es una de las pasiones que tienen Enrique y Vicky. El primo del duque de Huéscar y del conde de Osorno cuenta con negocios como la exclusiva firma de moda masculina The Seëlk, con tienda en Madrid, además de ser socio de la cadena hotelera One Shot. Por su parte, la madre de Alba Díaz lleva más de dos décadas triunfando con sus propuestas estilísticas. Mientras que en sus inicios se centró en la moda flamenca, ahora Victoria (así se llama su firma) crea vestidos de novia y estilismos de fiesta 'prêt-à-porter.