Hablamos con Vicky Martín Berrocal: 'Cuando una novia tiene formas de mujer, no hay que taparlas' Sobre tejidos, siluetas, los cortes que más favorecen y los mejores consejos para elegir el look nupcial

No es casualidad que las colecciones nupciales de Vicky Martín Berrocal se hayan convertido en unas de las más esperadas por las novias. Desde que se empieza a gestar cada diseño hasta que llega a las tiendas, cada traje se trata con un mimo absoluto y una delicadeza extrema. "Estamos tratando a mujeres que van a vestirse de ti uno de los días más importantes de su vida", nos explica la onuvense. Tal vez por eso en sus colecciones prêt-à-porter siempre suele haber un poco de todo para que cada novia se sienta cómoda y dé con su vestido. Algo que en Le Rèveil, su propuesta para 2024, ha llevado hasta el extremo. "En este caso hemos querido que no haya una novia que entre por las puertas de Victoria y diga 'yo no he encontrado mi vestido'", asegura.

Loading the player...

Eso sí, sin deja de lado todo aquello que caracteriza sus creaciones, como el uso de tejidos de alta calidad y prendas que, aunque minimalistas, están llenas de detalles especiales que imprimen personalidad. En el caso de esta nueva propuesta, se han utilizado tejidos muy cuidados, como las organzas de seda natural con adornos como perlas, brillos, plumas de avestruz, encajes, lentejuelas y crepés con los que reflejar la delicadeza, elegancia y dulzura que suelen emanar las novias. Aun así, la diseñadora asegura que todos los diseños de la colección son personalizables. "Estamos abiertos a cambios. Hay veces que las novias me dicen: 'Vicky, este es mi vestido, pero me gustaría abrirle la espalda, o ponerle manga...' Todo eso lo hacemos porque gracias a que cosemos aquí y hacemos un produccto cien por cien español; tenemos esa libertad".

Con la mujer siempre en el centro (como punto de partida, como eje y como misión), la diseñadora asegura que los cortes de los vestidos y el uso constante de siluetas pensadas para favorecer hace que la novia no solo se seinta cómoda, sino que note esa especie de energía que da el sentirse bella. Por eso, aunque en sus colecciones los diseños con cortes en la cintura son una constante, también hay siluetas sirena, que potencian las curvas. "Cuando una novia tiene volúmenes, tiene formas de mujer, no hay que taparlas. Yo lo he hecho durante una época de mi vida y es un error. Al contrario, lúcelo, siéntete feliz de tu cuerpo. No tenemos que esconder nada", asegura.

Para conocer más detalles sobre esta nueva propuesta nupcial y descubrir todos sus secretos, nos hemos desplazado hasta su tienda de Madrid, ubicada en el barrio de Salamanca. Si no quieres perderte nada de lo que hemos hablado con ella dale a play y disfruta de todo lo que Vicky Martín Berrocal nos ha contado.

Vídeo: Elena Andrés Casado