David Beckham muestra las consecuencias del accidente que ha sufrido su mujer Victoria en el gimnasio

Victoria Beckham ha sufrido un pequeño contratiempo, y su marido David ha sido el encargado de mostrar las consecuencias que le ha tenido. A pocos días de que la diseñadora presente su nueva colección en la Semana de la Moda de París, se ha lesionado en la sala de entrenamientos: “Feliz San Valentín para mí... ¡Me caí en el gimnasio!”, escribía hace unos días en su cuenta pública. Sin embargo, si hay alguien que sabe lo que es sufrir un percance haciendo deporte, ese es el futbolista, que no se ha despegado en ningún momento de su mujer. Ha sido él mismo, el que ha compartido con todos sus seguidores un mensaje en el que muestra el estado actual de la lesión de Victoria.

“Aparentemente, el pequeño accidente de mi mujer en el gimnasio fue una fractura limpia”, ha escrito David Beckham, junto a una fotografía en la que se puede observar el pie izquierdo de su esposa, inmovilizado con una férula, que sustituye a la conocida escayola. Asimismo, con el objetivo de restarle gravedad a lo sucedido, el exjugador del Real Madrid ha añadido un sticker del mítico personaje de dibujos animados Snoopy con una flor y con un emotivo mensaje para la madre de sus hijos: “Que te mejores”.

Victoria ha experimentado varios contratiempos debido a lesiones en el pasado. En el año 2018, sufrió una fractura por estrés en el mismo pie, lo que resultó en la necesidad de utilizar muletas y una bota ortopédica para facilitar su recuperación. Posteriormente, aproximadamente un año después, mientras disfrutaba de una jornada de esquí, lamentablemente experimentó una caída que le ocasionó un corte en la frente, agregando así otra experiencia a su historial de lesiones. Por el momento, se desconoce cuánto tiempo va a tener que pasar así Victoria y si tendrá que acudir a su próximo desfile con muletas y con la férula.

Sin embargo, este percance, que casualmente tuvo lugar el 14 de febrero, día en el que los enamorados celebran su amor, no fue motivo para que la pareja no mostrase el gran cariño que se tienen. David y Victoria Beckham celebran este año su vigésimo quinto aniversario de matrimonio, un logro importante. El exfutbolista y la diseñadora han tejido una bonita y larga historia de amor, de la cual han nacido cuatro hijos. A pesar del paso del tiempo, continúan demostrando su profundo amor siempre que tienen la oportunidad, evidenciando que su vínculo sigue tan fuerte como el día en que se conocieron. Por su parte, en este día tan señalado, el deportista publicaba un romántico mensaje y una fotografía que ha alcanzado más de un millón de likes: “Feliz San Valentín a una increíble esposa, mamá y mejor amiga. Te amo. Quiero decir ‘me acaba de gustar”, confesaba. Asimismo, la ex Spice Girl publicó un divertido vídeo de su compañero de vida al estilo de Indiana Jons.