Tony Aguilar, habla desde el hospital de la operación que le mantendrá de baja

Tony Aguilar, una de las voces más reconocibles de la radio española, ha tenido que pasar por quirófano para someterse a una doble operación, según él mismo ha informado a través de sus redes sociales: "Después de una locura de días con muchísimo trabajo, os anuncio que voy a estar de baja unas semanas. Una intervención quirúrgica me dejará off por un tiempo. Pero volveré más fuerte". El presentador hizo pública una fotografía desde el centro médico donde se encuentra ingresado con el fin de tranquilizar a todos sus seguidores: "Despertando de la anestesia. La operación ha sido un éxito, y además con 2x1. Me han encontrado otra hernia al entrar en la intervención de estómago", explicaba.

Tony Aguilar, noche de estreno con su mujer y sus hijos: así es su familia

Aguilar ha contado en primera persona que la cirugía digestiva fue de estómago y esófago, además de encontrarle también una hernia. Con el sentido del humor que le caracteriza publicó la frase: "Que empiecen los juegos del hambre y que la suerte esté siempre de nuestra parte". A pesar de la inesperada complicación, el comunicador se siente fuerte y tranquilo, ya que "ha salido todo bien".

Innumerables muestras de cariño

El locutor, muy activo en sus perfiles sociales incluso en estos días de ingreso hospitalario, ha recibido infinidad de comentarios cariñosos de sus seguidores, oyentes, diversos artistas y amigos; lo que le ha hecho sentirse entretenido y acompañado. Se ha mostrado muy agradecido a todos y, en especial, a los médicos que le han atendido "por su gran labor, simpatía y profesionalidad", ha señalado Aguilar.

Casado con dos hijos

Con casi 30 años de carrera a sus espaldas, Tony Aguilar ha formado la familia que tanto soñaba junto a Nelly, su apoyo incondicional y la mejor compañera de vida que habría podido elegir. Es habitual que el comunicador comparta con sus seguidores fotos de su álbum familiar, demostrando que siente verdadera adoración por su familia: su mujer y sus pequeños Biel, de 8 años, y Nil, que acaba de cumplir 4. Ahora le toca recuperarse con el apoyo de los tres.