¿Qué opina Tamara Falcó de que su segundo vestido de la boda se haya colado en los Emmy?

La alfombra roja de los Emmy, una de las primeras grandes galas de premios de este 2024, nos dejó una curiosa conexión: la actriz Annaleigh Ashford, nominada por la miniserie Bienvenidos al Chippendales, posando con el mismo vestido que Tamara Falcó lució tras el cóctel de su enlace con Iñigo Onieva, celebrado el 8 de julio y del que ¡HOLA! contó en exclusiva todos los detalles. "Para mí es todo un honor que una actriz de los Emmy lo lleve", ha dicho la la marquesa de Griñón al ser preguntada por la coincidencia durante su paso por El Hormiguero, donde trabaja como colaboradora desde 2020.

-Los looks más destacados en la alfombra roja de los premios Emmy

-Tamara Falcó y el desconocido regalo que le hizo su suegra tras su boda con Íñigo

Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, creó para Tamara este vestido con escote corazón, silueta columna, confeccionado en organza de seda color rosa melocotón y adornado con volantes en cascada cortados al bies que recorrían la prenda. Contaba además en la zona del pecho con un gran lazo, emblema de la firma, que se anudaba en el ‘bustier’. La pieza, que fue confeccionada a medida para la aristócrata en tiempo récord, no forma parte de ninguna de las colecciones que se han presentado, pero a ella no le ha molestado que esta prenda exclusiva haya sido vista ahora en la alfombra roja. "Sería en exclusiva para mí hasta que me lo puse", ha comentado con gran sentido del humor.

Tamara ha explicado que cambió totalmente de estilo para el segundo vestido de su boda por un motivo muy significativo: rendir homenaje a sus padres. "Mi madre se casó con mi padre, como ya era su segunda boda, de ese color. Por eso mi segundo vestido era de ese color salmón y llevaba ahi un lazito, igual que ella", ha explicado. Isabel Preysler y el recordado Carlos Falcó contrajeron matrimonio en secreto el 23 de marzo de 1980 en la capilla de Casa de Vacas, la finca que el Marqués tenía en la localidad manchega de Malpica.

-El tercer destino en el que Tamara Falcó ha pasado sus vacaciones navideñas

La marquesa de Griñón ha explicado que tiene guardados juntos los dos vestidos de la boda en casa. Cabe recordar que ha estrenado recientemente un nuevo ático de estilo clásico renovado en el que ha recibido a ¡HOLA! Se trata de una vivienda de dos plantas de casi 190 metros cuadrados y 186 de terraza con piscina privada. Hace un año le entregaron las llaves pero ha hecho una reforma integral para adaptarlo a sus gustos y necesidades. Uno de sus lugares favoritos es la cocina, que define como una cocina de chef y en la que llaman la atención los fuegos de gas sobre la encimera.