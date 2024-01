Olvido Hormigos recuerda, entre lágrimas y muy arrepentida, el polémico episodio que cambió su vida para siempre

Olvido Hormigos ha recordado, entre lágrimas y muy arrepentida, el polémico episodio que hizo que su vida cambiase para siempre. Hace más de diez años, concretamente en agosto de 2012, la exconcejala de Los Yébenes (Toledo) se convirtió en la protagonista de los medios de comunicación por la difusión de un vídeo íntimo que no iba dirigido a su marido. En ese momento, la edil estaba casada y era madre de dos hijos, los cuales se vieron muy afectados por la noticia. Desde ese preciso momento, la vida de la política cambió para siempre y es algo que “nunca se perdonará”. Tras un tiempo alejada del foco mediático, Olvido se ha sentado en un plató para contar como nunca antes lo mucho que sufrió.

“Yo estaba contenta. Una vida tranquila y normal y cambió de la noche a la mañana. Había quedado con una amiga para ir a la piscina, ocho de agosto. Me escribe un amigo y me dice ‘Olvido, hay un vídeo tuyo que lo tiene todo el pueblo’, pero me fui con mi amiga a la piscina. Notaba que la gente me miraba y se reía. Yo decía, ‘no te lo puedo decir’, creo que te vas a enterar”, ha comenzado diciendo en el plató de televisión de ¡De viernes!, recordando estos momentos tan duros. “No sé cómo se supera. Tuve que ir al psicólogo, en casa solo quería llorar. Me dormía y no quería despertarme, pensé en tomar pastillas, pero nunca lo he hecho”, ha continuado confesando, sin poder contener las lágrimas.

A pesar de que han pasado doce años, lo que ocurrió ese 8 de agosto de 2012 es algo que va a acompañar a Olvido Hormigos durante toda su vida. “El daño es irreparable y te puede cambiar la vida, hay gente que no lo puede superar”, ha expresado muy dolida. “Yo no me perdono, y no me perdonaré nunca. Hay veces que creo que no puedo llegar a ser lo feliz que pudiera ser, tengo esa cosa de vergüenza”, ha recalcado. “Se me cruzó este chico y no sé por qué le seguí la corriente. Pensé no se va a enterar nadie, pero yo era concejal. El partido socialista de mi pueblo pensó que mi imagen les perjudicaba y me pidieron la dimisión. Yo no quería dimitir. Hasta que mi marido me convenció”, ha manifestado, reviviendo el episodio que aún tiene “clavado muy hondo”.

Este suceso salpicó de manera directa a su familia, los cuales en un primer momento no apoyaron a la política. “Mi madre se enfadó mucho, mi padre decía se le pasará... Pero estuvo mucho tiempo que no me quería ni ver. A mis padres les cambia la vida, tenían a los periodistas en la puerta de casa y no querían salir a la calle”, ha recordado muy dolida. "Fue un pleno con imágenes de la gente del pueblo apoyándome y criticándome. Si veo las imágenes digo es surrealista. Me asomo a la ventana y está la calle llena de prensa. Me llamaban de las televisiones, periódicos. Jamás entendí cómo cualquiera iba a la tele a contar cosas personales", ha continuado manifestando Olvido Hormigos.

La exconcejala también habló de sus hijos: "Mis hijos... es que me sigo emocionando y mira que han pasado años... Los amigos yo creo que ni se lo mencionaron... eran doce años... Nunca he tenido una conversación con ellos". Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, su marido nunca se separó de ella y continúan estando juntos: “Seguimos juntos, queriéndonos y tenemos una familia bonita, me ha perdonado”, ha dicho sobre el amor de su vida.