'Hermanos' da un giro sorprendente al descubrirse el oscuro secreto que afecta a una madre y su hijo

La semana pasada en Hermanos, nos quedamos en el punto álgido en el que Ayla entraba al restaurante dispuesta a confesarle a los hermanos Eren toda la verdad sobre la muerte de su padre ¿Será capaz de hacerlo y conocerán por fin los protagonistas al responsable del fallecimiento de su progenitor, o Akif volverá a salirse con la suya?

Amores, traiciones y venganzas en 'Hermanos': las claves del fenómeno turco que arrasa

En el último instante, el exgerente del club impide que Ayla revele toda la verdad ante los chicos. Pero Akif tiene un as bajo la manga gracias a los documentos que encontró en la caja de seguridad de Resul. Antes de que pueda decir nada, el padre de Doruk le susurra al oído que sabe que Berk no es su hijo. Este hecho hace que la mujer se bloquee y decida no contar lo que ha descubierto.

El viaje sorpresa de Onur Seyit Yaran ('Hermanos') al sur de España

Akif habla con Ayla a solas ya que sabe de su gran secreto: el novio de Aybike, en realidad, no es hijo suyo sino que fue un bebé que una familia vendió a cambio de una importante suma de dinero. Desesperada porque mantenga a salvo la información, le suplica a Akif que no le cuente a Berk cómo llegó el joven al seno de los Özkaya. A cambio le da el teléfono de su marido que guarda el vídeo, donde se ve cómo el despiadado exempresario empuja al vacío al padre de los hermanos Eren.

Akif y Nebahat parece que han empezado de cero para recuperar su relación. La complicidad entre ellos es cada mayor y el padre de Melisa comparte con ella lo que ha descubierto sobre Berk. Con tan mala suerte que Şengül escucha la conversación y guarda todos los datos que ha encontrado en los documentos que el exempresario tiene en su poder. No se quedará ahí, y consternada por lo que ha descubierto sobre el novio de su hija decide hacer justicia y visitar a la madre biológica del chico.

Yasmin sigue tratando de separar a AsDor

Por otro lado, la hija de Ahmet busca cualquier excusa para provocar una discusión entre Asiye y Doruk y ha encontrado la oportunidad perfecta para ello: Irem, el primer amor del chico. Los enamorados parecen haber solucionado sus problemas y están en su mejor momento, pero por culpa de la joven su felicidad durará poco tiempo. Yasmin asegura a Sarp que tiene el plan perfecto y no solo para separarlos, sino también para que Asiye encuentre en ella a una amiga en la que confiar y con la que confesarse.

La hermanastra de Ömer consigue engañar a Doruk y a Asiye, haciendo que se alejen más que nunca sin que ninguno de los dos sospeche en ningún momento que es ella la que está detrás de todo. Por su parte, Oğulcan busca la manera de ahorrar el dinero suficiente para poder viajar a Alemania a ver a Afra. El chico encuentra un casting en el que necesitan a un padre y a un hijo para una campaña publicitaria. ¿Se prestará Orhan a ayudarlo?

Zhera, en serias dificultades

La mujer de Tolga sigue metida en problemas por culpa del trabajo ilegal en la floristería. La banda que encabezaba su jefe la busca para recuperar el dinero que recogió y no llegó a entregar. La tienen amenazada y está muy asustada. Desesperada, busca recoger la bolsa que dejó en el trastero de los Eren. Asiye comienza a sospechar de su comportamiento y empieza a observarla de cerca. La situación se complica aún más cuando Zehra ve que Bahar se encuentra en peligro.

Şevval quiere acabar con Suzan

La madre de Sarp y Yasmin prepara un plan contra la de Ömer. Quiere que Ahmet piense que ha robado dinero de la caja para conseguirlo compra a uno de los empleados del club. Pero las cosas no salen como esperaba: Suzan descubre la realidad y monta un espectáculo a Şevval por sus malas intenciones.

Además, decide contraatacar. Si lo que más le duele es verla con Ahmet, ahora su objetivo será recuperar su relación con el padre de su hijo y formar junto a él una familia. Algo ante lo que Şevval no está dispuesta y que tratará de evitar, sea como sea.

Süsen y Ömer no acaban de entenderse

Cuando creía que había conseguido acercarse al chico Eren, Süsen se lleva una nueva decepción cuando este le asegura que hasta que no le dé explicaciones sobre su relación sentimental con Sarp, no podrá volver a estar con ella. El hermano de Yasmin aprovecha la coyuntura y no duda en amenazar a la chica, pero la joven está dispuesta a todo para acabar con esta mentira, incluso a quitarse la vida. Finalmente, Sarp cuenta a su hermanastro que la chica nunca le quiso y que no han estado juntos, ya que que inventaron la farsa de que eran novios porque ella se vio obligada.

La desesperación lleva a Ayla a cometer una locura

Şengül habla con la madre biológica de Berk para contarle que su hijo no está muerto. Ambas se desplazan hasta casa de Ayla, quien trata de hacer entender a la tía de los Eren la clase de mujer a la que quiere ayudar (ya que en su día vendió a su bebé). La verdadera progenitora del joven discute con Ayla, les pide más dinero para guardar silencio y exige ver al chico. La cosa se complica cuando este llega a casa... y Ayla, fruto de los nervios, acaba golpeándola en la cabeza para intentar frenarla.