Es su décima Nochevieja consecutiva en televisión Cristina Pedroche da sus primeras campanadas como orgullosa mamá La presentadora vallecana, que un año más cautivaba con su impresionante look, no ha faltado a su tradicional cita con las uvas en la madrileña Puerta del Sol junto a su inseparable Alberto Chicote

Las campanadas de Fin de Año en televisión tienen nombre propio y ese ha vuelto a ser el de Cristina Pedroche. La presentadora, acompañada del chef Alberto Chicote, ha retransmitido en directo esta mágica cita en una conexión con la Puerta del Sol de lo más alegre y festiva en la que su estilismo, con el que lleva semanas creando expectación, ha sido uno de los grandes protagonistas.

Primero ha lucido un abrigo blanco decorado con elementos naturales, concretamente de lana reciclada con semillas, amaranto rojo y capuchinas. Un look que ha complementado con una corona que realmente es un collar, inspirándose en otras mujeres poderosas como Lady Di. “Soy la madre naturaleza”, ha declarado muy contenta.

La presentadora también ha querido hacer un alegato medioambiental en el que ha animado a todos los espectadores a cuidar el planeta tierra, el lugar que heredarán las futuras generaciones. Y es que este 2023 ha sido muy emotivo para Cristina Pedroche que se convirtió en madre por primera vez el 14 de julio de una niña llamada Laia junto a David Muñoz. Por ello, ha dedicado unas preciosas palabras a todas las madres y su papel esencial en la sociedad.

Precisamente, el prestigioso cocinero ha vivido 'in situ' un año más en el balcón detrás de las cámaras esta velada junto a su esposa, como testigo directo para arroparla en cada instante y después poder abrazarla cuando los focos se apagan. La que no estaba allí en principio con ellos es su pequeña de cinco meses y medio, una ausencia que la propia Cristina explicaba recientemente de forma muy clara.

"Si fuera egoísta me la llevaría porque estando conmigo yo estoy más tranquila, pero la maternidad también te enseña a que interpones los intereses de tu hija a los tuyos", aseveró con mucha sinceridad. Por lo tanto, "la niña va a estar más tranquila en casa de mi madre", añadía de manera tajante durante su visita a El Hormiguero, explicando que la bebé se quedaría con la abuela.

Eso sí, antes de poner rumbo a la Puerta del Sol, Cristina le ha dedicado unas cariñosas palabras a su querida niña. "Mi niña Laia, tengo algo que decirte aunque probablemente no lo entenderás hasta dentro de unos años. Hoy es el último día del año. 2023 termina el año en que naciste y vamos a darle la bienvenida a lo nuevo. Hasta el 2024. Y digo vámonos porque solo no lo haré. Te lo diré. Mamá ha acompañado a todos los españoles para darle la bienvenida al Año Nuevo durante 10 años. Y tú dirás... "¿Y qué significa eso?" Bueno, hay una tradición súper agradable. Junto con el sonido de las campanas del reloj de la Puerta del Sol comemos doce uvas. Las doce uvas de la suerte con las que pretendemos dejar las cosas malas atrás y seguir con las buenas. Nos damos muchos abrazos y besos y nos deseamos todo lo mejor. El año pasado viniste conmigo en el viaje a la Puerta del Sol. Este año mis besos tendrán que esperar un poquito (aunque no he parado en todo el día para darte muchos y decirte todo lo que te amo). Pero hoy como muchas mamás en este país tengo que "hacer las paces" (te lo explicaré otro día). Pero deberías saber que si el año pasado estuviste en mi barriga, este estarás en mi corazón. Le dices a la abuelita que ponga la tele en Antena 3 y si te duermes no te preocupes todos los deseos que ella pida serán para ti".

Sobre la ropa que ha lucido en esta Nochevieja, un maravilloso 'outfit' ideado de nuevo junto a su inseparable Josie, desde hace ya semanas veníamos conociendo algunas pistas que dio públicamente la comunicadora. "Huimos un poco del tema tela, así que no es textil como tal", reveló entonces. "El vestido es vida y una joya", aseguraba, destacando a su vez un detalle muy revelador: que una vez que se lo quitara, el traje podría "seguir moviéndose".

Gracias a Pedroche y Chicote, la cadena principal de Atresmedia lleva siendo la opción favorita de los telespectadores durante los últimos dos años. Algo histórico en el panorama televisivo que, sin embargo, a la colaboradora de Zapeando no le quita el sueño. "A mí las audiencias me dan igual, y eso que trabajo en el medio y cada mañana miro los datos", afirmaba. "Pero las campanadas para mí son algo muy personal y lo único que quiero es pasármelo bien", sentenció.

