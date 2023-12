Cristina Pedroche posa espectacular y 'más nerviosa' que nunca en la cuenta atrás para las campanadas

La cuenta atrás ha comenzado. Quedan exactamente dos semanas para que digamos adiós a 2023 y demos la bienvenida a 2024. Cristina Pedroche volverá a ponerse al frente, desde Atresmedia, de la retransmisión de las campanadas que dan paso al nuevo año y ha protagonizado un impresionante posado que anuncia la inminente llegada del último programa del año. Acompañada por octava vez consecutiva de Alberto Chicote, y desde el privilegiado enclave que supone la Puerta del Sol de Madrid, va a decir adiós a doce meses que personalmente han sido inolvidables para ella ya que en julio se convirtió en madre por primera vez de la pequeña Laia junto a David Muñoz, conocido como Dabiz Muñoz.

Mientras ultima los preparativos del programa de Fin de año, la presentadora ha asegurado que está más nerviosa que en otras ocasiones. "Un año más por estas fechas ya estoy muy nerviosa. Es verdad que este año lo estoy más.

Necesito que todo salga bien. Eso no quiere decir que cuente con que el vestido y la propuesta os guste a todos, ya sé que eso es imposible. Para mí triunfar esa noche es salir de la Puerta del Sol con la cabeza bien alta sabiendo que lo he dado todo, orgullosa por mi trabajo y por mi equipo", ha comenzado a decir.

Consciente de la expectación que genera su look de Nochevieja, que se ha convertido en una tradición más del 31 de diciembre, ha adelantado entre risas que "este año es tan especial que lo mismo sí que os gusta a todos". Por el momento, los únicos detalles que se conocen es que el color elegido no lo ha llevado hasta ahora. "Mi vestido de las campanadas será especial porque soy otra Pedroche", adelantaba. El estilista Josie, con el que crea mano a mano el vestido, ha asegurado que los espectadores se van a quedar "boquiabiertos” y ha recordado que es un estilismo que "va dirigido a lanzar mensajes y crear controversia". Dabiz Muñoz, una de las pocas personas que ya ha visto el resultado, ha dicho que se han vuelto a reinventar y que lanzan un mensaje superbonito y superpotente.

Pedroche tiene la certeza de que este año es su año ya que es su décimo aniversario al frente de las campanadas. “Parece que fue ayer cuando me propusieron dar las campanadas el primer año… Y aquí estoy una vez más…Diez años después sigo sintiendo el mismo orgullo, ilusión y alegría que la primera vez. Es algo que jamás había soñado. Mucho mejor que un sueño. Cada año me propongo que tiene que ser el mejor y estoy segura de que este año lo vamos a conseguir", ha asegurado. La gran incógnita es si la pequeña Laia estará a su lado en la Puerta del Sol o se quedará en casa con la familia.

La presentadora recuerda que en octubre de 2014 le llamaron para ofrecerle dar las campanadas de La Sexta y para aceptar puso dos condiciones. "Necesito que me respetéis, que me pongo lo que me apetezca porque yo con esos vestidos tan clásicos... La otra condición era que yo quería correr la San Silvestre", explicaba en El Novato. Cuando ve imágenes de ese debut recuerda lo bien que se lo pasó pensando que solo lo estaban viendo sus padres y su esposo, con el que acababa de empezar a salir aunque la relación no había trascendido públicamente. Al terminar vio que su nombre era tendencia en las redes sociales y que habían logrado el respaldo de la audiencia.

Alberto Chicote, con el que Pedroche forma tándem televisivo un año más, ha explicado también cómo se siente ante este nuevo reto. "Es algo maravilloso. Siempre lo es, pero creo que este año tiene más magia por ser el décimo año. Al final, formar parte de una retransmisión de campanadas es, de algún modo, formar parte de algo que en España todo el mundo tenemos metido a fuego en el corazón. Es ese momento mágico y maravilloso de poner el contador a cero y arrancar un año nuevo con todas las ilusiones y todas las esperanzas. Y formar parte de esto de un modo u otro a mí me hace sentir muy feliz”, ha resaltado.