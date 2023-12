Los primeros secretos del look que Cristina Pedroche llevará en sus primeras campanadas como madre

El próximo 31 de diciembre, Cristina Pedroche vivirá una Nochevieja superespecial. La presentadora vallecana volverá a presentar las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid, pero, por primera vez, lo hará como madre tras el nacimiento de su primera hija, Laia, el pasado 14 de julio de 2023. Y si este detalle hará que las audiencias se disparen (¿estará con ella su pequeña?), otra gran incógnita que acompaña a este momento es cómo será el look que lucirá para dar la bienvenida al 2024. ¿Qué tipo de tendencia dominará su elección? ¿Será un vestido o no? ¿De qué color? ¿Quién lo diseñará? Hoy, durante su intervención en el programa Joaquín, el novato que presenta el exfutbolista gaditano Joaquín Sánchez, se espera que nuevas pistas se desvelen y se añadan a las que ya sabemos sobre su futuro estilismo, el secreto mejor guardado.

¿Qué sabemos sobre su look para la Nochevieja de 2023?

Pincelada a pincelada, vamos sabiendo algunos detalles del look que Cristina Pedroche llevará en la próximo Nochevieja cuando se asome a uno de los balcones de la Puerta del Sol de Madrid, donde cumplirá ya diez ediciones consecutivas retransmitiendo las campanadas de Fin de Año. Una vez más, su mayor aliado será el estilista Josie, con quien ya está trabajando para ello. Sin duda, son el tándem perfecto para impactar con estilismos a los que siempre acompaña un mensaje.

El color de su look para dar la bienvenida al 2024

Ha sido con la llegada de diciembre cuando la presentadora de televisión ha sentido la necesidad de dar el dato más relevante hasta este momento sobre su look para el 31 de diciembre. “Yo reo que estando en estas fechas puedo decir algo… No es de ningún color que haya llevado otros años”, ha precisado. Esto descarta por ejemplo el blanco que iluminó su imagen en 2022, los detalles aguamarina del de 2020 o el dorado y negro de 2019. Tampoco podrá ser ni azul, ni rosa, ni gris.

Además, el pasado mes de septiembre en el programa de Sonsoles Ónega, otro detalle hizo volar la imaginación de todos sus seguidores. “Mi vestido de las campanadas será especial porque soy otra Pedroche”, matizó ante el hecho de que ahora es madre. “Este año es el año. Es mi décimo aniversario dando las campanadas. Va a ser especial”, afirmó.

Dabid Muñoz ya saber cómo vestirá y el mensaje que transmitirá

Quien también guarda el secreto es su marido, el chef Dabiz Muñoz, aunque él es uno de los pocos afortunados que sí sabe qué llevara. “He visto todo, ¿faltaría más? Y si no me deja verlo, lo veo igualmente. La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año es muy creativo, de verdad que yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás. Yo creo que, además, tiene también un mensaje superbonito y superpotente. Yo creo que lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Y yo creo que, en este año, otra vez, se han vuelto a reinventar y lo van a volver a reventa, sin duda”, declaró a Europa Press.

Y si las declaraciones de Cristina Pedroche se esperan con impaciencia, también lo son las que nos vaya dando el estilista Josie. De hecho, en Zapeando ya empezó a desvelar el secreto: “el vestido de las campanadas va más allá de la estética y va dirigido a lanzar mensajes y crear controversía. No es un vestido que te vayas a poner para la boda de tu mejor amiga. Está en las antípodas de una boda, de una fiesta, de un photocall… Al vinal, es un vestido muy distinto. Y casi te diría que no es un vestido. Nunca lo ha sido. Seguramente ella esté más guapa con un vestido de miércoles por la tarde, pero con el de este año os aseguro que os vais a quedar boquiabiertos”.

¿Gustará a todo el mundo?

La gran incógnita también será si gustará o no, pero, como es habitual, “para gustos los colores”. Y es que sus looks siempre van acompañados de un debate mediático. Eso sí, Josie lo sabe desde siempre. “¡Espero que no guste a todo el mundo! Me daría mucho bajón la buena crítica complaciente y que la gente no critique nada porque ese ejercicio es terapéutico y es lo mejor de las #pedrochecampanadas. ¿Qué sería de nosotros sin la catarsis del tomatazo que supone? Me encanta que la gente se exprese en las redes sociales y que se posicione a favor y en contra o se disfrace en carnaval de Cristina”, comentó el ciudadrealeño a ¡HOLA! hace un par de años.