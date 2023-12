Cristina Pedroche desvela un importante detalle sobre su vestido de Nochevieja

Ya ha comenzado la cuenta atrás más emocionante para Cristina Pedroche. El próximo 31 de diciembre presentará las campanadas por décimo año consecutivo y sorprenderá a los espectadores con su increíble vestido, un diseño en el que ha trabajado mano a mano con el estilista Josie. Hasta ahora no habían trascendido muchos detalles, pero con la llegada de diciembre la presentadora ha querido compartir una pista. "Yo creo que estando ya en estas fechas puedo decir algo... No es de ningún color que haya llevado otros años", ha dicho. De esta manera, Pedroche confirma que su vestido no será negro, ni blanco, ni azul. Tampoco rosa, gris o dorado.

A este dato se suma lo que contó el pasado mes de septiembre en el programa de Sonsoles Ónega. "Mi vestido de las campanadas será especial porque soy otra Pedroche", declaró en referencia a su reciente maternidad. "Este año es el año. Es mi décimo aniversario dando las Campanadas. Va a ser especial", añadió, y dejó en el aire la posibilidad de llevar a su pequeña Laia a la Puerta del Sol. "¿Este año qué? ¿Me llevo a la niña? ¿No me la llevo? Son muchas horas allí, hace frío y me da pena, pero si la dejo en casa también me da pena".

Josie, por su parte, tiene claro que este año "va a ser el mejor". "Lo digo siempre, pero es verdad. Podemos hacer algo mucho más guay y lo vamos a hacer", aseguró sin dudarlo.

Para el estilista, que ya está totalmente recuperado de la insuficiencia suprarrenal que casi le cuesta la vida, "el vestido de las campanadas va más allá de la estética y va dirigido a lanzar mensajes y crear controversia". "No es un vestido que te vayas a poner para la boda de tu mejor amiga. Está en las antípodas de una boda, de una fiesta, de un photocall...", ha aclarado en Zapeando. "Al final, es un vestido muy distinto. Y casi te diría que no es un vestido. Nunca lo ha sido. Seguramente ella esté más guapa con un vestido de miércoles por la tarde, pero con el de este año os aseguro que os vais a quedar boquiabiertos una vez más", afirmó.

¿Qué opina Dabiz Muñoz del vestido?

"He visto todo, ¿faltaría más? Y si no me deja verlo, lo veo igualmente. La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año es muy creativo, de verdad que yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás", dijo el cocinero en declaraciones a Europa Press. "Yo creo que además tiene también un mensaje superbonito y superpotente. Yo creo que lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Y yo creo que en este año, otra vez, se han vuelto a reinventar y lo van a volver a reventar, sin duda", concluyó con orgullo.