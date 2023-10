Josie, estilista de Cristina Pedroche, revela la enfermedad que acaba de superar: 'Casi muero'

Josie reapareció el pasado viernes en el plató de Zapeando tras varios meses alejado de la televisión por motivos de salud. El estilista, que ya está trabajando mano a mano con Cristina Pedroche para las campanadas, llegó al plató más feliz que nunca. "Estoy muy bien. He engordado 11 kilos. Casi me muero", dijo con su habitual sentido del humor.

En ese momento, Dani Mateo explicó a los espectadores que Josie había estado muy enfermo mientras concursaba en Tu cara me suena, de Antena 3, donde interpretó a diversos personajes, entre ellos, Madonna. "Sí, totalmente", confirmó el estilista. "Eso fue... colpasé. A ver, se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir estoy malo, pero es que acabé liquidado. Y nada, me fui a una clínica y me han resucitado, es verdad, tuve una insuficiencia suprarrenal", contó.

Después de poner nombre a su enfermedad, dio las gracias a "la ciencia y la medicina" por habalerle "salvado la vida", ya que su aventura televisiva estuvo a punto de terminar en tragedia. "Acabé un poco mal, acabé fatal. Pesaba 59 kilos, tenía una cara...", recordó. Ahora se siente muy bien y presume de su nueva imagen. "He recuperado hasta mi pelo, he resucitado hasta capilarmente, lo necesitaba, necesitaba parar un poco".

La insuficiencia suprarrenal es un trastorno endocrino poco frecuente en el que las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas esteroideas (cortisol y aldosterona). Dichas hormonas son esenciales para regular diversas funciones en el cuerpo, como el equilibrio de líquidos y electrolitos, la presión arterial, la respuesta al estrés y el metabolismo. Los síntomas que provoca son pueden ser inespecíficos y difíciles de diagnosticar al principio, pero pueden incluir las siguientes señales: debilidad, fatiga, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipotensión, hiperpigmentación (oscurecimiento de la piel), hipoglucemia o deseo de alimentos salados.

Afortunadamente, Josie ya está recuperado y con mil ideas para vestir a Cristina Pedroche el próximo 31 de diciembre. "Este va a ser el mejor año. Lo digo todos los años, pero es verdad. Podemos hacer algo mucho más guay y lo vamos a hacer", aseguró. Además, le pidió a la presentadora que por favor no se llevará a su hija a la Puerta del Sol. "No, no. Ya hemos tenido experiencias con niños allí y se monta muy parda. Vamos a dejarla en un lugar cercano, pero no allí".