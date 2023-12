Cristina Pedroche confiesa el bajón que está sufriendo a una semana de dar las Campanadas

La cuenta atrás ha comenzado. Tan solo faltan siete días para despedir el 2023 y dar la bienvenida al nuevo año. Una noche especial en la que muchos españoles volverán a comerse las uvas con Cristina Pedroche. Un año más, y ya van diez, la presentadora estará frente a la Puerta del Sol, dando las Campanadas de la mano de Atresmedia y junto a Alberto Chicote. Sin embargo, cuando falta solo una semana para Nochevieja, Cristina ha confesado que está atravesando un pequeño bajón físico y anímico por el que el comienzo del periodo navideño se le está haciendo un poco cuesta arriba.

Ella misma ha compartido una fotografía en la que aparece con la cara lavada, gesto serio y recostada sobre lo que parece ser un sofá. Cristina se ha sincerado con sus seguidores, explicando el motivo de su malestar en el día de Nochebuena: "Estoy empezando la Navidad un poco regulinchi", ha reconocido, y ha añadido: "Me ha bajado la regla (casi una semana de retraso) y me tiene tirada en el sofá casi sin poder moverme. Me volvió la regla cuando la niña cumplió tres meses y los primeros días están siendo horribles Muchísimo peor que antes del embarazo.

Este es solo uno de los muchos cambios que Cristina ha experimentado desde que su pequeña Laia vino al mundo. La primogénita de la presentadora y su marido, David Muñoz, nació el pasado 14 de julio, llenando sus vidas de alegría, pero también de transformaciones, y no solo físicas. En septiembre reveló que, si bien había recuperado rápidamente su espléndida figura, a nivel anímico sentía un auténtico torbellino: "Físicamente estoy bien, pero por dentro no", declaró, admitiendo que tenía "ganas de llorar todo el rato".

Estas serán, por tanto, las primeras Navidades que la presentadora y el chef pasan junto a Laia. Cristina va a despedir un año inolvidable en el que ha tenido que adaptar su intensa agenda laboral a su nueva faceta como mamá. A la presentadora le cuesta separarse de su hija, aunque ya ha anunciado que no estará con ella en las Campanadas: "Si fuera egoísta me la llevaría porque estando conmigo yo estoy más tranquila, pero la maternidad también te enseña a que interpones los intereses de tu hija a los tuyos", comentó en El Hormiguero, aclarando que "la niña va a estar más tranquila en casa de mi madre".

De lo que no hay duda es de que, una vez más, todos los ojos estarán posados sobre Cristina Pedroche en el último día del año, especialmente después de que, en su última Nochevieja, la presentadora presumiera de embarazo por primera vez. Ella, como es normal, prefiere mantener el misterio y no revelar cómo será su estilismo, aunque sí ha dado algunas pistas. Sabemos, por ejemplo, que la diseñadora es una mujer, y también que lucirá un color que no le hemos visto hasta el momento. Todo se desvelará en la noche del 31 de diciembre y, hasta entonces, Cristina tendrá que descansar para recuperarse al lado de su marido y de su hija Laia.

