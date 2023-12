Cristina Pedroche desvela si se llevará a su hija a las campanadas y un llamativo detalle sobre su vestido

Cristina Pedroche cuenta los días para despedir el 2023 y presentar un año más las campanadas de Fin de Año. A pesar de no querer desvelar cómo será el estilismo que lucirá el próximo 31 de diciembre, la presentadora de Atresmedia acudió anoche a El Hormiguero para compartir cómo se prepara para la noche más mágica del año.

Muchos de los presentadores se llevan a su familia para celebrar la llegada del Año Nuevo juntos, sin embargo la esposa de David Muñoz ha señalado que no estará con su hija en el balcón de la Puerta del Sol. "Si fuera egoísta me la llevaría porque estando conmigo yo estoy más tranquila, pero la maternidad también te enseña a que interpones los intereses de tu hija a los tuyos" y por tanto "la niña va a estar más tranquila en casa de mi madre", destacó la madrileña, que en cambio sí suele contar con la presencia de su esposo, David Muñoz, que suele ser testigo en directo del momento cumbre de la noche y que, además, también quiso estar presente esa noche entre el público del espacio presentado por Pablo Motos.

Serán las primeras navidades para la hija de Cristina Pedroche y David Muñoz, Laia, que vino al mundo el 14 de julio. Con apenas cinco meses, se ha convertido en la verdadera reina de la casa y todos en su familia se desviven por la pequeña. "Si vierais a la niña es para comérsela", contaba la presentadora orgullosa hace unos días a Europa Press. "No tengo ayuda en casa, nada más que la ayuda de mi madre que viene casi todos los días. Las veo a las dos cómo interactúan y con mi padre, se me cae la baba. Me estalla el corazón". Pedroche lo único que quiere es dedicarse a su hija:"Yo lo único que pido, que mi hija sienta que estoy, ser una madre presente y dárselo todo, cuando hablo de todo, no hablo de chorradas".

Mucho se ha hablado del look que ha elegido para el último día del año, pero no quiso dejar de sorprender en su última intervención en televisión antes de las campanadas. La reportera eligió un vestido que no dejó a nadie indiferente, de cuello alto, pero totalmente transparente y que dejaba al descubierto su ropa interior. "Llevo unos días, bueno, unos años, toda mi vida, que la gente me critica mucho por cómo visto y en los últimos vídeos que he hecho de campanadas siempre me dicen que voy desnuda o que no me puedo poner ropa. Bueno, pues hoy vengo de cuello vuelto", reivindicó la comunicadora. "Es precioso, pero da calor", señaló, porque a pesar de dejar poco a la imaginación sí llevaba cuello alto y manga larga.

"Lo vi en Instagram, se lo dije al chico que me ayuda con mis estilismos y me lo ha guardado desde agosto", contó Cristina Pedroche, cuya ropa interior era roja. "Como en las campanadas no puedo ponerme ropa interior roja y se supone que da suerte, pues la traigo hoy que es el último día que está El Hormiguero y además es un orgullo para mí venir a despedir el año", añadió.

Por décimo año consecutivo, Cristina Pedroche se comerá las uvas desde la Puerta del Sol y tanto el año pasado como el anterior su cadena, Antena 3, fue líder de audiencia. Sin embargo, no es algo que le preocupe: "A mí las audiencias me dan igual, y eso que soy una persona que trabaja en el medio y que cada mañana según abro el ojo miro las audiencias porque me gusta saber lo que pasa en la tele, pero en Campanadas no, porque para mí las campanadas son algo muy personal, no son un trabajo. Entonces, que seamos líderes o no me da un poco igual y lo que quiero es pasármelo bien". Para concluir quiso dar alguna pista sobre el look. "Creo que es muy obvio que tanto Josie como yo huimos un poco del tema tela, así que no es textil como tal". "El vestido es vida, el vestido es una joya" y destacó un detalle muy sorprendente y revelador porque una vez que se lo quite "el vestido podrá seguir moviéndose".