La emocionante carta que Cristina Pedroche ha escrito a su hija Laia en su tercer cumplemés

Cristina Pedroche (34) y David Muñoz (43) están de celebración. Hace tres meses, su pequeña Laia llegó al mundo para llenar cada rincón de su hogar de alegría. Una fecha muy especial en la que la presentadora ha abierto su corazón en una emotiva misiva que ha compartido a través de sus perfiles públicos. “Hoy hace tres meses del mejor día de mi vida. Acompañaba a mi hija a nacer de la mejor manera posible. Pensé que nunca había sido tan feliz, que nunca me había sentido tan empoderada, tan mamífera y tan mujer”.

La maternidad ha hecho que la vida de la maestra de ceremonias de Password de un giro de 180 grados en positivo. Porque, a pesar de todos los nuevos retos que implica ser madre primeriza, la influencer ha confesado que nunca antes se había sentido tan plena. “De verdad, que pensaba que no podía ser más feliz. Y cada mañana cuando me despierto, o más bien me despierta mi hija, me doy cuenta de que el amor y la felicidad siempre van a más”.

Unos bonitos sentimientos que ni siquiera los momentos más duros del posparto repletos de altibajos emocionales han podido empañar. “Y sí, hay ratos malos, que lloro sin explicación, que me da mucha pena muchas cosas y que no entiendo ni yo. Pero eso es el postparto, abandonar la mujer que era para dar la bienvenida a la nueva mujer que soy. Sigo pasando ese duelo. Así que no, hoy no hace tres meses del día más feliz de mi vida, hoy es el día más feliz de mi vida y mañana más”.

Una carta que ha acompañado con un retrato que ilustra el momento en el que dio a luz a su bebé. Un dibujo creado por la artista valenciana Elizabeth Bellerati y que fue un regalo de las especialistas de la salud que la atendieron durante su embarazo y que siguen a su lado dándole consejo en la crianza de su niña. “El cuadro me lo regalaron Carlota y Carmen de parto positivo. Me sigo emocionando con cada detalle de la ilustración, me reconozco y me da un pellizco en el corazón”.

Cristina Pedroche ha vuelto a pasar por el estudio de tatuajes para celebrar el tercer mes de vida de Laia. La colaboradora televisiva ya depositó su confianza en el popular tatuador Nacho Caja para rendir homenaje a su primogénita decorando su piel con unas olas uterinas. “Me enamoré tanto del anterior que me ha tocado repetir”, ha expresado con entusiasmo. Por ahora, no ha enseñado el nuevo diseño que se ha realizado, pero, a buen seguro, estará cargado de un gran significado.

