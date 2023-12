Cristina Pedroche cumple diez años de campanadas: así se ha consolidado como la reina de la Nochevieja en televisión

Si hoy en día existe un verdadero fenómeno en las tradicionales campanadas de fin de año, el 'boom' que se repite una y otra vez durante la última década, ese huracán televisivo lleva por nombre Cristina Pedroche. La próxima cita, en la que despediremos el 2023 para dar la bienvenida al 2024, será muy especial y diferente por varios motivos en el fuero interno de una mujer que, con tan solo treinta y cinco años, se ha convertido ya en todo un clásico de la pequeña pantalla.

Se cumplen diez ediciones consecutivas desde que la presentadora vallecana se subiera por primera vez a un balcón de la emblemática Puerta del Sol de Madrid, para ejercer con mucha valentía y desparpajo ante los telespectadores esta labor que concita tantas miradas como comentarios. Pese a estar habitualmente en el punto de mira, la comunicadora siempre sale airosa de una forma u otra frente a semejante reto y lo hace, además, de manera triunfal.

Digna heredera de Ramón García y su capa, Cristina puede presumir de haber batido todos los récords de audiencia en la historia de las cadenas privadas de este país. Siempre sumando cuota de pantalla de manera incesante y sucesiva, generando gran expectación y alcanzando unos datos por las nubes que nunca nadie hubiera imaginado. Congregando millones de televidentes frente al televisivor, y haciéndolo en ese intervalo tan simbólico como es cambiar de un año a otro.

Por si esto fuera poco, además de su indudable magnetismo, Pedroche tiene en su brillante currículum algo que nadie había logrado hasta ahora. Es el hecho sin precedentes de ser líder de un momento tan mágico y arraigado como es el de tomarse las doce uvas en directo. Se dice pronto, pero conseguir que Antena 3 destronara y rompiera la hegemonía que ostentaba TVE desde tiempo inmemorial es algo mucho más que meritorio. De hecho, ha pasado a los anales.

Es decir, que desde hace dos ediciones, la opción favorita del público que zapea desde sus hogares el 31 de diciembre es Cristina Pedroche, sin olvidarnos por supuesto de su pareja artística como es Alberto Chicote. El principal reclamo de la comunicadora, no cabe duda, son sus originales, provocadores, arriesgados y espectaculares estilismos. Unos atuendos que trabaja a conciencia desde meses atrás con su inseparable Josie y que, como todos sabemos, dan mucho que hablar.

Sus impredecibles looks, como en su día eran los míticos gags de Martes y Trece, son ahora la comidilla habitual tras la cena familiar o con amigos en media España. "He construido un evento, ya no es solo comerse las uvas", exponía ella misma en 2017 a propósito de ello, tras lograr envolver en un halo de misterio cualquiera de sus prendas. Sin embargo, más allá de la fachada, también hay mensajes profundos y reflexiones que ella siempre ha querido manifestar en esa cita tan marcada.

Estas próximas campanadas, como decíamos, tienen un color muy distinto para Cristina ya que por primera vez las dará siendo madre. Será en su nueva faceta de orgullosa mamá de una niña llamada Laia, que vino al mundo el pasado julio fruto de su matrimonio con el cocinero David Muñoz. La reina de la Nochevieja, que ya tiene asegurada la descendencia, va a por su décima vez en estas lides y de nuevo más guerrera que nunca. Recordamos cómo ha llegado hasta aquí.

Campanadas 2014-15: La explosiva irrupción que comenzó a forjar su leyenda

El debut de Cristina Pedroche en la Puerta del Sol no pudo ser más sonado, sorprendiendo a todos con un look de transparencias que causó enorme revuelo al romper con el clasicismo habitual de una noche como esta. Diseñado por Charo Ruiz y con un pronunciado escote, la colaboradora de Zapeando iba acompañada por Frank Blanco, el que entonces era conductor del programa de sobremesa. Aquellas uvas fueron las primeras y últimas que Pedroche daría en laSexta, obteniendo un éxito arrollador que nadie se esperaba.

Con casi 1.4 millones de espectadores y rozando el 10% de cuota de pantalla, según datos de Kantar Media, se convirtieron en las campanadas más vistas de la historia de la cadena privada, un récord que a día de hoy se sigue manteniendo. Tras aquella explosiva irrupción, la presentadora daría el salto a Antena 3, la principal cadena de Atresmedia, donde lógicamente su escaparate sería aún mucho mayor. El grupo de comunicación así lo decidió tras comprobar el enorme tirón que tenía Cristina, y el tiempo le ha dado la razón.

Campanadas 2015-16: La confirmación de que estábamos ante un verdadero fenómeno

Fue sin duda la gran prueba de fuego para ella, el saber si lo suyo era flor de un día o por el contrario había llegado a las campanadas para quedarse. Ocurrió lo segundo, puesto que la audiencia volvió a seguirla con entusiasmo y reunió frente a la tele a más de 2,2 millones de televidentes con un 16.4% de share. En su primera vez para Antena 3, estuvo acompañada por Carlos Sobera y su registro significó todo un triunfo para la emisora de San Sebastián de los Reyes, que pegaba un auténtico subidón respecto a los años anteriores.

En cuanto a su comentadísimo look, la conductorta de Password se apuntó a la tendencia del 'naked dress' con ese traje que daba la sensación de desnudo o segunda piel, y que llevaba insertados nada menos que 20.300 cristales. De corte sirena, bordado en tul y organza metalizada, la firma Pronovias logró esa sensación de estrella del antiguo Hollywood que la conductora tenía en mente para una velada de tanto glamour y esplendor.

Campanadas 2016-17: Chicote se convierte en el compañero de la 'superheroína' Pedroche

Ese cambio de año fue también muy importante ya que se estrenó el chef Alberto Chicote al lado de Cristina, formando así la pareja artística que se ha consolidado en las Nocheviejas de este país tras repetir juntos en todas las ediciones desde entonces. Suma y sigue, el fabuloso dato se elevaba esta vez hasta los 2.3 millones de seguidores y un 17.3% de cuota, esta vez con Pedroche convertida en una especie de superheroína.

Al más puro estilo de Wonder Woman, la protagonista parecía sacada de una película de acción hollywoodiense con aquel dos piezas compuesto por un cuerpo de corsé con escote corazón y una capa azul. Sexy, potente y joven, el toque más especial lo daban las veinte estrellas de cristales de bohemia que se repartían a lo largo de todo el traje, sin duda un espectacular diseño que de nuevo corría a cargo de Pronovias.

Campanadas 2017-18: Un puñetazo sobre de la mesa y esto ya es imparable

Curiosamente fue su look de campanadas menos novedoso hasta la fecha, ya que repitió la fórmula del 2015 pero en formato mono. Lo que sí experimentó un importante cambio, siempre hacia arriba, fue el extraordinario resultado que arrojaron los audímetros para ella. Esta vez eran más de 4 millones de fieles lo que la veían, rompiendo de esta forma la barrera psicológica del 20% de share en lo que ya era un verdadero pelotazo para su cadena.

Aquella noche, durante su discurso, Cristina reivindicó ante el público "que se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo, porque no solo duelen los golpes. Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto", subrayó de forma tajante. Asomada al balcón, lucía un diseño que realzaba su estilizada figura combinando transparencias y aplicaciones en encaje y chantilly. Una obra de arte para la que se necesitaron casi 300 horas de trabajo, ya que todas las piezas estaban bordadas a mano con hilo de seda.

Campanadas 2018-19: Pedroche defiende el cuidado del planeta y piensa ya en su futura hija

Retando a las bajas temperaturas, la presentadora vallecana optó esa vez por un original bikini recubierto con flores en tonos pastel y una larga sobrefalda de tul rosa, obra del diseñador Tom-Hot. Un look que simbolizó "mi compromiso con el reciclaje y el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático", dijo Cristina, que seguía sumando adeptos hasta llegar a los 4.148.000 (23,7%).

Su deseo para 2019 era que "la clase política y las grandes empresas trabajen para reducir la contaminación, las emisiones de CO2, la deforestación y los plásticos que inundan nuestros mares y océanos". Fue aquí cuando, sin darse cuenta, hizo un guiño a su futura recién nacida: "Si no queremos ser la próxima especie que desaparezca, pensemos qué tipo de mundo queremos dejar a nuestras hijas e hijos", sentenció aquel día.

Campanadas 2019-20: Un mujer fuerte y poderosa que tiene una coraza contra las críticas

Mientras la audiencia seguía creciendo sin parar hasta los 4.6 millones de fans y un share del 26.5%, Cristina volvía a dejarnos con la boca abierta gracias a su estilismo inspirado en la mitología romana. Según explicó ella misma, era uno de sus diseños favoritos porque se sintió "una mujer fuerte y poderosa".

La presentadora se enfundó en un conjunto que combinaba una 'armadura' de oro con seda negra, del artista Jacinto de Manuel, lo que después definiría como su "coraza contra las críticas". Aunque ya era toda una experta en tomarse las uvas con los televidentes, los comentarios dañinos o negativos hacia ella no eran nunca plato de buen gusto y así se "protegía" frente a ellos.

Campanadas 2020-21: El año de la pandemia y cada vez más cerca de tocar la gloria

Fueron unas campanadas marcadas ineludiblemente por el covid, lo que la presentadora aprovechó para recordar con enorme emotividad a todos aquellos que nos habían dejado a causa del virus. El mundo entero sufría los estragos de la pandemia y ella misma lo vivió en sus propias carnes dentro de su familia: "Si os tocó como a mí, sabéis cómo es el dolor de no poder abrazar a tu abuela por última vez sabiendo que se va en soledad", dijo durante su conmovedora intervención.

Cristina y su estilista Josie bautizaron aquel estilismo como Confinamiento Couture, un vestido de brillantes de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro que emulaba la forma de una mascarilla. Homenajeando a nuestro mayores por las "miles de sillas vacías que había en nuestras mesas de Navidad", su mensaje llegó a más de 6 millones de personas (27,5% de cuota) en lo que ya eran unas cifras de locura, donde se barruntaba lo que estaba por llegar al año siguiente.

2021-22: La gran campanada de Pedroche y su 'metamorfosis' en una noche para la historia

Lo que venía cosechando la comunicadora hasta la fecha era ya de por sí impresionante, pero en esa edición de las campanadas lo que consiguió fueron palabras mayores. Tras reunir a más de 7 millones y medio de telespectadores, cerca del 40% de cuota de pantalla, fue líder de audiencia por primera vez. Es decir, que una privada como Antena 3 se erigía como la opción favorita del público, algo nunca logrado hasta ahora, desbancado a Televisión Española después de sesenta años de dominio hegemónico e ininterrumpido de la cadena pública.

La 1 siempre había sido el referente de las doce uvas desde el origen de la televisión en nuestro país (las primeras fueron en 1962), y eso lo había cambiado ya Cristina Pedroche. Solo así se puede entender la magnitud de su hazaña, para una cita donde lució una de sus apuestas más originales, la del diseñador Manuel Piña. De tejido brillante y estructura sólida, buscaba representar así la metamorfosis de algunos insectos, como los gusanos que se convierten en bellas mariposas.

Un vestido para reflejar que, tras un año complicado y marcado por las restricciones sanitarias, llegaría un cambio con el que recuperar la esperanza y la sonrisa. Ocultando también su melena y llevando una especie de casco, señaló que "nuestra sociedad está renaciendo y entendiendo la importancia de amar. Que nadie es mejor que nadie... así que sé quién quieras ser sin miedo", pronunció en su alegato.

Campanadas 2022-23: Pedroche es la número uno y dentro de ella crece una vida

Mostrando por primera vez en público su tripita de embarazada, era la novena vez consecutiva que la televisiva despedía el año delante de las cámaras, aunque esta fue sin duda la más ilusionante por la bebé que esperaba. Si bien no quiso hacer mención alguna a su estado de gestación, su impactante look dejaba al descubierto unas incipientes curvas premamá que le sentaban de maravilla. En audiencias, se refrendó como la número uno al congregar a 6.666.000 y un 39%.

Con su habitual simpatía y espontaneidad, en un momento con los nervios a flor de piel donde nada puede fallar, Cristina se manejó con la soltura que le caracteriza. David Muñoz, su marido, volvía a estar con ella detrás del objetivo para apoyarla en todo. El look de la presentadora, un mensaje de paz ante la guerra de Ucrania donde destacaba el top, que representó una paloma blanca y era obra del escultor Jacinto de Manuel. En cuanto a su voluminosa capa que veíamos al principio, se trataba de "una tienda de refugiados real" procedente de Pakistán con la que quiso reconocer la labor de ACNUR.

Campanadas 2023-24: en sus primeras doce uvas como mamá, ¿qué nos deparará este año?

Este epígrafe está todavía por escribir, pero muy pronto saldremos de dudas de lo que será una nueva página en esta historia de amor profundo que vive Cristina con las campanadas. Ya convertida en mamá primeriza, el país volverá a estar seguro muy pendiente de lo que lleve puesto y lo que diga la reina de la Nochevieja. Nadie como Pedroche para conseguir dicho objetivo, porque la pelota está de nuevo en su tejado mientras millones de hogares sintonizarán una vez más con ella.

