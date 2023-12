Las anécdotas de Bertín Osborne en la música: el naranjazo de Rocío Jurado, el truco de Frank Sinatra y una canción robada

Lleva más de cuatro décadas triunfando en la música y sigue sumando retos. Bertín Osborne (69) ha sacado su propio villancico, llamado El niño Jesús nació en Triana, junto al extorero Martín Pareja-Obregón; y también un nuevo álbum de folclore mexicano que es una recopilación de rancheras de referentes como José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández. Su experiencia como cantante le ha permitido tener experiencias inolvidables, forjar amistades con compañeros que han pasado a ser parte de la familia y protagonizar simpáticas anécdotas. De la más divertida (y nostálgica) junto a Rocío Jurado ha hablado durante su visita este miércoles a El Hormiguero.

-Bertín Osborne explica el motivo por el que la fundación que creó ya no llevará su nombre

-Gabriela Guillén habla de su relación con Bertín en la recta final de su embarazo y toma una importante decisión

"Era íntima amiga mía, la quería muchísimo, pero a la hora de hacer un concierto no tenía límite. Se podía llevar cantando dos horas y media o tres, como estuviera bien se empezaba a cambiar y estaba tres horas", ha comenzado a recordar, destacando que él no aguanta de público un show tan largo. Una vez coincidieron los dos de gira en México y como Bertín tenía un día libre le invitó a su actuación con una condición. "Vienes a verme, pero no te vayas a levantar porque te conozco", dijo Rocío Jurado. Cuando quedaba más de una hora de concierto se cambió un número en el que aparecía con una cesta de naranjas y en esa pausa Osborne aprovechó para intentar salir. No lo logró.

"Me había puesto la tía en primera fila en medio, para que no me pudiera levantar, pero cuando ví aquello salgo para que no me viera y ella salía con las naranjas y me pegó un naranjazo. Se acercó por el escenario y me hizo boom. Me dio en la cara", ha contado entre risas. Del susto, según ha explicado, se quedó mirándola y la intérprete de Como una ola le hizo con la mano un gesto indicándole que volviera a su asiento ya que señaló la butaca. "Y me sentó", ha exclamado.

-Un orgulloso Bertín Osborne le enseña a su nieta, de año y medio, las tradiciones familiares

Bertín, presentador de Mi casa es la tuya, ha destacado con orgullo un detalle junto a 'la más grande': "Fui el último que cantó con ella en vida. El último especial lo presenté yo y la última canción de su vida la cantó conmigo, era México lindo y querido. Qué recuerdo más bonito". Ha hecho referencia de esta manera a Rocío... siempre, el homenaje que TVE emitió el 20 de diciembre de 2005, un año y tres meses después de anunciar que padecía cáncer de páncreas y de recibir tratamiento en Houston (Estados Unidos). Su prodigiosa voz se apagó para siempre el 1 de junio de 2006.

El consejo de Frank Sinatra

En los años 80, el artista estuvo una temporada viviendo en Miami, donde Frank Sinatra, su cantante favorito, le dio un curioso consejo. Bertín le conoció tras grabar un disco en inglés con su yerno, Wes Farrell. El intérprete de My way le invitó a pasar un fin de semana a su casa de Palm Beach, donde "hablamos de todo, de política, religión, del espectáculo". Esos días juntos le dio además un truco: "Me dijo, ¿tú vas a cantar hasta los 50? Si pasas los 50 haz como yo, grabas dos discos y saca uno, el otro lo guardas. Cuando tengas 60, empieza a sacar los discos que has grabado con la voz de 50".

El artista también ha tenido malas experiencias profesionales como el incidente con un artista de Puerto Rico. "En el 84 grabé Necesito una amiga, que ha sonado hasta la saciedad, y ahora ha llegado Johnny Rivera (cantante de salsa) y la ha registrado en el 91 con la misma letra y todo. Le iba a demandar, he llamado a la SGAE, pero no lo demando porque ha vendido cuatro", ha explicado.