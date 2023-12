'Hermanos': el esperado reencuentro de Onur Seyit Yaran (Doruk) con una actriz de la serie a la que echaba mucho de menos

Hermanos conlleva un duro trabajo para los actores, que suelen pasar más horas en el set de grabación que en su propia casa. Esto hace que se conviertan en una pequeña familia y que estrechen bonitos vínculos de amistad que trascienden a los rodajes. Eso es lo que le ha pasado a Onur Seyit Yaran, Doruk en la ficción, y a la actriz Damlasu İkizoğlu, quien daba vida a su hermana Melisa, en el exitoso drama y que se han convertido en grandes amigos en la vida real.

La nueva vida de Onur Seyit Yaran tras despedirse de 'Hermanos'

Los dos actores protagonizaron hace escasos días un emocionante reencuentro. Sus seguidores enloquecieron al ver las imágenes de los dos intérpretes juntos de nuevo. Onur y Damlasu, de 28 y de 25 años, estuvieron en el Rams Park, campo del Galatasaray del que ambos son grandes aficionados, para ver a su club competir en la Champions League. Ambos se sentaron juntos en la grada y charlaron de forma animada, compartiendo confesiones y risas como muestra de la gran relación y el cariño que se tienen tras su paso por la serie.

El protagonista de Kalk Gidelim y la intéprete de Babil no estuvieron solos animando a su equipo, ya que tuvieron la compañía de Baran Bölükbaşı, actor y cantante turco que coincidió con Onur en el rodaje de Vuslat. También estaba Hafsanur Sancaktutan, compañera de Kerem Bürsin en su última serie, y Ya Çok Seversen, con quien se le había atribuido un romance que ambos han negado. Curiosamente, el protagonista de Love is in the air también estuvo presenciando el encuentro pero desde otro punto del campo.

Los cuatro amigos animaron al club de sus amores como el resto de aficionados y se divirtieron de lo lindo coreando los tres goles que marcó su equipo, en un partidazo frente al Manchester United que acabó con empate. De sobra es conocida la afición de Onur Seyit Yaran al fútbol. Sin ir más lejos, en sus visitas a España, ha presenciado en vivo choques de la Liga aunque sin duda su escuadra del alma es el Galatasaray.

Un nuevo amor para Asiye en 'Hermanos' y... ¿el adiós de la actriz a la serie?

La profunda unión de Melisa y Doruk en 'Hermanos'

El público de la serie turca de moda echa mucho de menos al personaje de Melisa y sueña con que un día se pueda producir su regreso. Añoran ver a la joven y su hermano Doruk juntos. Ambos mantenían una preciosa relación y formaban un gran equipo. Además de familia, eran cómplices, compañeros y grandes amigos e incluso compartían pupitre en el colegio Ataman.

Los chicos Atakul estaban muy unidos y compartían largas charlas, risas y confesiones. Aunque en un principio ambos tuvieron ciertas reticencias para aceptar a los Eren, después los dos cayeron rendidos a sus encantos. Doruk se enamoró de Asiye y Melisa comenzó a salir con Kadir. Una vez más los hermanos hicieron frente común para intentar que sus padres, Akif y Nebahat, aceptaran a sus parejas y respetaran respectivas sus historias de amor.

La relación de Melisa con Kadir fue su fortaleza, pero también lo que acabó con ella. Fue un noviazgo complicado salpicado por los celos, los enfrentamientos y las decepciones, pero contra todos estos impedimentos siempre encontraron una motivación mayor que hacía que siguieran juntos: el inmenso amor que se profesaban el uno al otro.

Su romance por fin funcionaba a las mil maravillas, ya que incluso la hija de Nebahat y Akif había pensado en marcharse con su chico en cuanto cumpliera la mayoría de edad. Sin embargo, de un momento a otro, un cruel giro del destino hizo que toda su vida y su futuro cambiaran para siempre.

Melisa iba al volante del coche de Süsen sin tener el permiso de conducir y un fatal desenlace acabó con toda su felicidad de un plumazo. La joven chocó con la moto de Kadir, ocasionando un terrible accidente con funestas consecuencias. El hermano mayor de los Eren estuvo varios días debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital pero, finalmente, no pudo superarlo y acabaría falleciendo, provocando un inmenso dolor en su novia.

Junto al desconsuelo por haber perdido al amor de su vida, Melisa no podía soportar el sentimiento de culpabilidad que la carcomía por haber provocado, aunque fuera de manera involuntaria, el accidente que había acabado con la existencia de Kadir, por lo que acabó enloqueciendo.

Para tratar de mantener a salvo el secreto de su hija, evitar que acabara confesando lo que hizo y en vista de que su salud mental se estaba deteriorando por momentos, Akif tomó la determinación de internar a Melisa en un hospital psiquiátrico de Suiza, donde todavía permanece ingresada. Tanto su familia como sus amigos la echan mucho de menos, en especial, su hermano Doruk, quien ha manifestado en diversas ocasiones lo solo que se siente sin ella y lo mucho que desea que Melisa regrese a casa. Un anhelo al que se unen los seguidores de la serie a los que nada les gustaría más que volver a verlos juntos en la pantalla.