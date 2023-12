Los exclusivos locales en los que Taylor Swift ha celebrado su 34º cumpleaños

Taylor Swift se ha propuesto que la celebración de su 34º cumpleaños sea memorable, y lo está consiguiendo. La artista cumplió años el miércoles 13 de diciembre, pero lleva toda la semana festejándolo ¡y todavía queda la gran fiesta que le está preparando su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce! La cantante estadounidense ha acudido a algunos de los restaurantes, bares y clubes más exclusivos de Nueva York. ¿Quieres saber cuáles son?

Zero Bond

Mientras llega el fiestón, Taylor ha aprovechado para soplar las velas junto a algunos de sus amigos más íntimos. Todo empezó en el exclusivo club privado Zero Bond, al que pertenecen importantes empresarios, políticos y celebrities, donde la vimos acompañada de su inesparable Selena Gomez, además del matrimonio formado por el actor Miles Teller y su mujer, Keleigh Sperry.

Zero Bond se encuentra en el distrito NoHo de Manhattan y está ubicado en un edificio construido en 1874, donde dispone de 6.000 metros cuadrados. El club mantiene en secreto la identidad de sus más de 1.000 socios, pero se sabe que forman parte la empresaria y celebrity Kim Kardashian, el magnate Elon Musk, el cantante Ed Sheeran, el que fuera director ejecutivo de Google Eric Schmidt o el exjugador profesional de fútbol americano Tom Brady, que pagan una cuota anual de nada más y nada menos que 3.000 euros.

Parcelle

Después, la intérprete de Shake it off, Blank Space y Look what you made me do quiso cambiar de aires y se fue con sus amigos a Parcelle. Se trata de un bar de vinos muy cool que se ha puesto de moda entre los famosos. Todos quieren ir a disfrutar de su selecta carta de vinos, sin embargo, no es fácil conseguir hueco. Por supuesto, una artista de la talla de Taylor Swift seguro que no tuvo problema alguno para que los dueños le dejaran celebrar su cumpleaños en uno de sus coquetos rincones.

El local del Lower East Side de Nueva York lo inauguraron en el verano de 2022 y rápidamente se convirtió en un punto de encuentro del mundo celebrity. "Un lugar ideal para tomar una copa de vino" es como se definen ellos mismos. En Parcelle ofrecen una selecta oferta de vinos únicos y muy singulares, además de que puedes contar con las recomendaciones de su sumiller con estrella Michelin.

Banzarbar

Al día siguiente, la cantante continuó con las celebraciones. Sin embargo, la artista estadounidense cambió totalmente de estilo y, tras pasar una velada más relajada, se enfundó su espectacular minivestido de lentejuelas, se puso sus taconazos y su inconfundible labial rojo, y se fue de fiesta por todo lo alto. La primera parada fue Banzarbar, el bar de cócteles que se encuentra en la segunda planta del selecto restaurante Freemans.

Banzarbar ofrece "una experiencia íntima para grupos pequeños", ya que sólo tiene capacidad para 20 personas. Por eso, Taylor y sus amigos pudieron disfrutar de una velada para ellos solos. Uno de los detalles que hace de Freemans un lugar único es que se encuentra bastante escondido. Para llegar hay que caminar hasta el final de un callejón que está repleto de graffitis.

"No me puedo creer que este año... en realidad... ¿ha sucedido? Gracias por todos vuestros bonitos deseos de cumpleaños de ayer", es el mensaje que Swift ha compartido en sus redes sociales junto a varias fotos de esta noche memorable. En ellas la vemos feliz, posando de lo más simpática junto a grandes amigas como Blake Lively y Gigi Hadid, además de Zoe Kravitz, las hermanas Haim, Keleigh Sperry o Sabrina Carpenter, entre otros muchos.

No faltaron los cócteles, las risas, los abrazos, los besos... y, por supuesto, la tarta de cumpleaños. La intérprete de Cruel Summer sopló las velas mientras todos le cantaban el tradicional 'cumpleaños feliz'. El pastel era de bizcocho, glaseado de vainilla y toppings de arcoiris, tenía varios pisos y podía leerse el mensaje: "Birthday girl of the year", que significa algo así como "cumpleañera del año".

The Box

La celebración no terminó ahí, sino que después pusieron rumbo al club nocturno The Box en Manhattan. En su página web lo describen como un espacio de "música y erótico" que "empieza tarde y termina tarde". "Te hará sentir como que ésta es realmente la ciudad que nunca duerme". Se puede disfrutar de actuaciones con música en directo que son muy originales y con un punto salvaje, que van en la línea de su extravagante decoración. Entre sus clientes puedes encontrar a muchos miembros de la alta sociedad neoyorkina que degustan sus exóticas (y carísimas) bebidas.

No hay duda de que la cantante disfrutó de una noche muy especial en compañía de los que más la quieren. Taylor brindó no solo por su cumpleaños sino también por el gran año que ha tenido tanto a nivel personal como profesional. Sigue batiendo récords como artista, ha tenido un éxito arrollador a nivel mundial con su gira y, además ha encontrado de nuevo el amor. Sin duda, un broche de oro para este 2023 que nunca olvidará.