Taylor Swift y el selecto grupo de amigos con los que ha celebrado su 34 cumpleaños

Hoy no es un día cualquiera, hoy es el cumpleaños de Taylor Swift y sus fans lo saben. La cantante celebra este 13 de diciembre su 34 cumpleaños y no solo lo hace en un momento inmejorable de su carrera, consiguiendo cifras realmente estratosféricas con su gira The Eras Tour, sino que lo hace enamorada.

- Taylor Swift suma este impresionante hito en su carrera y ya la comparan con Elvis Presley y Michael Jackson

- El primer beso en público de Taylor Swift y Travis Kelce durante su último concierto ante 70.000 personas

Dispuesta a exprimir al máximo esta fecha tan especial, la cantante se adelantaba a su aniversario y celebraba anoche una divertida fiesta en el restaurante Parcelle de Nueva York, que al parecer se quedará en una mera anécdota comparada con la celebración que le tiene preparada su chico, el jugador de fútbol americano, Travis Kelce.

Enfundada en una gabardina de cuero beige, que combinó con un conjunto negro y unas originales botas de grueso tacón a juego, la cantante bloqueó su agenda y tras declinar su invitación a la gala de la revista Time, tras ser escogida como la Persona del Año, se reunió con un selecto grupo de acompañantes entre los que figuraban su inseparable amiga Selena Gómez, así como al actor Miles Teller, de 36 años, conocido por películas como Divergente, Los 4 Fantásticos, Top Gun: Maverick y su mujer Keleigh Sperry, de 31, quien protagonizó el videoclip de su canción I Bet You Think About Me.

Taylor, quien llegó a primera hora de ayer a la Nueva York procedente de Kansa Missouri ciudad donde reside su chico, hizo una parada en su lujoso ático de la Gran Manzana donde descanso durante unas horas antes de citarse con sus amigos en el elegante club Zero Bond, donde dieron el pistoletazo de salida a la noche. Después todos ellos se trasladaron en el mismo coche al mencionado restaurante en el que permanecieron hasta pasada la medianoche.

- Las polémicas de Taylor Swift: de su enfrentamiento con Kanye West a su enemistad con Katy Perry

- Taylor Swift, las desorbitadas cifras de la mujer más poderosa del mundo del espectáculo

El gran ausente de la velada fue Travis, a quien le fue imposible desplazarse hasta Manhattan debido a sus compromisos profesionales. Hoy le tocaba entrenar y, además los martes suelen ser el día en el que graba su podcast New Heights, copresentado por su hermano Jason Kelce, quien también es jugador de la NFL, por lo que habrá que esperar a ver qué es lo que tiene preparado para su chica. "Quiere organizar la mejor fiesta posible para su cumpleaños", ha señalado una fuente al portal Us Weekly.