Así es la familia de Marta Robles: más de 20 años de matrimonio y tres hijos

Marta Robles ha hecho balance del 2023 y ha confesado a través de su perfil público, que no ha sido un buen año. 'Este año no ha sido precisamente el mejor de mi vida, hemos tenido problemas de salud en mi casa, con mis hijos, y justo para terminar me he encontrado con un problema mío de salud'. La reconocida periodista está recibiendo el apoyo de toda su familia, de su marido, con quien lleva más de 20 años y sus tres hijos: Ramón Langa Robles, de 27 años, fruto del primer matrimonio de la periodista con el actor de doblaje Ramón Langa durante los años 1996 y 1997, y los dos hijos más que ha tenido con Luis Martín de Bustamante, Miguel de 19 años y el más pequeño de todos, Luis, de 14 años. La comunicadora también está muy unida a sus hermanos y a sus sobrinos. ¿Quieres conocer a cada uno de los miembros de la familia de Marta Robles? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

