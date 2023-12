Marta Robles cuenta el complicado año que ha vivido: 'Me han quitado dos tumores' La periodista ha explicado que se ha sentido estigmatizada por su problema de salud

Loading the player...

Marta Robles está a punto de decir adiós a un año tremendamente complicado para ella y para el resto de su familia. Así lo acaba de contar ella misma cuando se ha dirigido a sus 32.000 seguidores para confesarles que: 'Este año 2023 no ha sido precisamente el mejor de mi vida, hemos tenido problemas de salud en mi casa, con mis hijos, y justo para terminar me he encontrado con un problema mío de salud'. La reconocida periodista y comunicadora ha explicado en qué ha consistido su problema de salud y ha confesado haberse sentido estigmatizada por ello. ¿Quieres escuchar a Marta Robles? Dale al play.

Así es Miguel Martín Bustamante, el hijo de Marta Robles, amante del punk, los tatuajes y el skate, ¡ha nacido una estrella!

Marta Robles: 'Las redes sociales nos mantienen en un estado de permanente espejismo'