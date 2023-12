Los 'Hermanos' Eren se enfrentan a su mayor desafío tras perder todo lo que tenían

Los seguidores de Hermanos aún están tratando de asimilar lo que pasó la semana pasada en su serie turca favorita cuando Ayla consumó su venganza contra Şengül, se convirtió en la dueña legítima de la casa de los Eren y del gallinero y, sin ningún tipo de compasión, echó a los actuales inquilinos de sus nuevas propiedades. En los nuevos episodios, veremos cómo toda la familia tiene que abandonar el que, hasta ese momento, ha sido su hogar.

La madre Berk no tiene piedad con ninguno de ellos, ni siquiera con los más pequeños, así que deben abandonar la casa cuanto antes o será la policía quien los expulse. Tras aguantar todo lo que pueden, los Eren son desahuciados por los agentes. Sacan todos sus muebles y el resto de pertenencias al jardín con idea de poder recuperarlos más tarde ya que ahora tienen otra prioridad: encontrar un lugar donde pasar la noche.

Es entonces cuando Şengül pide ayuda a una de sus primas para poder alojarse con ellos. Por desgracia, su familiar tiene la visita de otros parientes y no tiene espacio, por lo que solo la tía de los Eren y el pequeño Umulcat pueden quedarse bajo su techo. El resto piensan ir a casa de Tolga y Doruk, donde ahora también viven Zehra y Bahar, para ver si les dan cobijo. Pero estos se están enfrentando a otra serio problema: las amenazas de Seref a la mayor de las Güven, que no cesan.

El novio de Asiye y el hermano de Leyla vuelven a enfrentarse al cuñado de este último. La pequeña de la casa no es capaz de aguantar tanta presión y sufre una crisis. Rápidamente la llevan al hospital y, con las prisas, olvidan sus móviles en casa,por lo que sus amigos no logran localizarles.

Al no conseguir contactar con los chicos, Ömer, Asiye, Emel, Orhan, Oğulcan y Aybike, en su búsqueda por encontrar un lugar donde pasar la noche y sin dinero para alojarse en un hotel, se acaban refugiando en una vieja fábrica abandonada.

Berk se enfrenta a Ayla

Aybike le cuenta a su novio que su madre les ha echado de casa y que se encuentran tirados en la calle. Una información ante la que el chico no da crédito. La situación se complica aún más cuando el frío y la falta de alimentos comienzan a hacer mella en la pequeña Emel. Ese será el detonante que hará que Berk le plante cara a Ayla. Ambos tienen un fuerte enfrentamiento, aunque la discusión no da resultados ya que su progenitora no da su brazo a torcer ni se echa atrás en su decisión.

Gönül juega su baza

La madre de Afra aprovecha la coyuntura para tratar de recuperar a su exmarido. La dueña de la cafetería le asegura a Orhan que puede ayudarles a recuperar su casa ya que tiene información sobre la estafa de Ayla y puede testificar en su contra. Pero no está dispuesta a hacerlo gratis: a cambio, exige al tío de los Eren que volver con ella.

Orhan rehusa el ofrecimiento, pero la situación empeora por segundos. Para intentar sacar algo de dinero, todos se unen para montar un puesto en el que venden ropa y objetos de segunda mano.

Şevval busca apoyo dentro de su familia

Por su parte, la madre de Yasmin, tras ser expulsada por Ahmet, vive en un hotel de lujo. Pero es consciente de que eso no durará para siempre, ya que el padre de Ömer le ha asegurado que en el divorcio la dejará sin nada por provocar la muerte de su madre. Şevval busca un aliado y recurre a su hijo Sarp, a quien solicita ayuda y le pide que le envíe dinero desde la cuenta de su padre con la idea de dejarle sin blanca.

El joven decide echarle un cable y transfiere una cantidad desde la cuenta de su padre a la de su madre. Cuando Ahmet lo descubre se enfada mucho con su hijo, quien le confiesa que el único motivo que le ha llevado a hacerlo es el de ayudar a su madre.

Süsen y su ayuda fallida a Ömer

La joven sabe por los difíciles momentos que está atravesando el muchacho y quiere estar a su lado y apoyarle sin que este se dé cuenta. Pero cuando Ömer, que sigue muy enfadado con ella, se entera, la desprecia y lo único que quiere es que se aleje de él, algo que disgusta a Süsen. Esto acabará con un nuevo enfrentamiento entre Sarp y el chico Eren.

Şengül hace justicia y Orhan cae en la trampa

El tío de los Eren está destrozado porque no tiene dinero y así es imposible proteger a su familia, así que decide aceptar el trato de Gönül. Por su parte, Şengül está decidida a recuperar todo lo que es suyo y a hacer justicia por los suyos. La madre de Aybike amenaza a Ayla y le asegura que irá a la policía y la acusará de haberla estafado. Finalmente, la madre de Umut obtiene de nuevo las escrituras de su casa y todos lo celebran hasta que hacen una videollamada a Orhan y descubren que está con la madre de Afra.