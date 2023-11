Damiano, vocalista de Måneskin, pillado besándose con una chica Disney

Es uno de los cantantes más icónicos del panorama rock actual, una voz que saltó de Italia al mundo después de mostrar su talento en el escenario de Eurovisión. Damiano David, de 24 años y vocalista de Måneskin, no solo levanta pasiones en el escenario sino fuera, como se ha podido ver en las últimas imágenes que se han tomado del intérprete. Después de que el pasado verano rompiera con su novia de toda la vida (una separación provocada por una supuesta infidelidad que corrió como la espuma por las redes sociales), el intérprete ha sido fotografiado en una playa de Sidney acompañado por una de las actrices que triunfó en el mundo Disney.

Se trata de Dove Cameron, de 27 años, actriz que saltó a la fama por su papel en la comedia Liv y Maddie. Los dos han sido captados muy cariñosos, dándose besos y derrochando complicidad, imágenes que han hecho preguntarse si entre ambos existe una historia de amor. Las especulaciones se sustentan en que no solo se les ha podido ver en Australia, pues ya habrían estado juntos en ciudades como Sao Paulo, Brasil o Nueva York. No se les vio en ninguna de ellas no obstante en actitud tan cariñosa como la que ha demostrado ahora.

Cameron es además de actriz, cantante y compositora por lo que comparte con Damiano intereses comunes. La intérprete saltó a la fama por su doble papel en la comedia de Disney Channel Liv and Maddie, una ficción por la que ganó un premio Emmy a la mejor artista en programación infantil. Ha participado en otros proyectos de ficción, además de en musicales y cine. Encarnó el papel de Cher Horowitz en la película Clueless (1995) y en 2019 debutó en Londres con su interpretación de Clara Johnson en el musical The light in the plaza. Protagonizó además el thriller Vengeance (en 2022).

Damiano David llevaba seis años compartiendo su vida con la modelo Giorgia Soleri, con quien rompió el pasado verano después de que transcendiera un vídeo suyo a las puertas de un local de Formentera besando a Martina Taglienti. “Siento mucho que este vídeo haya salido a la luz, no era como quería manejar la situación y ha sido un error mío” dijo entonces que este clip se había grabado después de haber roto con su novia, pero que aun así quería pedir perdón por lo sucedido. “Espero que esto no afecte a la imagen de Georgia y que puedan respetar este momento” dijo entonces el artista.

La banda italiana atraviesa un momento profesional inmejorable desde hace un tiempo tras haber ganador el festival de Eurovisión 2021. Sus conciertos están abarrotados e incluso han conquistado a rostros conocidos como la actriz Angelina Jolie, de 48 años, y su hija Shiloh, de 17, que no faltaron a uno de los shows de la banda en el histórico Circo Máximo de Roma.