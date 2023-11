Adivina qué actriz protagonista de 'La Mesías' es la hija de Santi Balmes (vocalista de 'Love of Lesbian') El músico no ha podido ocultar su orgullo tras ver el éxito que ha obtenido la intérprete de 17 años en su debut

Santi Balmes lleva años cosechando el éxito como vocalista y compositor del grupo 'Love of Lesbian', pero seguro que ahora está mucho más orgulloso del triunfo que ha obtenido la serie en la que participa su hija, 'La Mesías', escrita, dirigida y producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, y que ha supuesto el debut de la joven como actriz. El propio cantante ha sido quien además ha reconocido que no se esperaba que su hija llegara tan lejos a los 17 años de edad : "A veces pensaba que la vida ya me había dado suficientes sorpresas, pero todavía me tenía reservadas unas cuantas", ha comentado el músico en una entrevista para los micrófonos de RAC 1. ¿Quieres saber quién es la hija actriz de Santi Balmes, ('Love of Lesbian')? ¡Dale al play!

