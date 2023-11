La emoción de Chenoa al abrir la Academia de Operación Triunfo y develar todos los detalles de la nueva edición

Loading the player...

¡Operación Triunfo 2023 ya está aquí! Los nervios, la expectación, las ganas y las emociones están a flor de piel ante el inminente estreno, pero, antes de celebrarse la Gala 0 el próximo 20 de noviembre en Prime Video, hemos asistido a la presentación por todo lo alto del programa. Recorremos cada rincón de la renovada Academia, más amplia, luminosa y con instalaciones más sostenibles, y descubrimos todas las novedades del formato de la mano de Noemí Galera, directora de la academia, Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol Shine Group, y Chenoa. Han pasado más de 22 años desde que la cantante participó en OT y ahora Chenoa ha vuelto, pero esta vez como presentadora. No es de extrañar que no pueda evitar emocionarse ante la perspectiva de estar al frente del programa que cambió su vida y la de tantos otros artistas. Descubrimos, además, quiénes componen el jurado en esta edición, además de conocer a los profesores y charlar con Xuso Jones y Masi, que se encargarán, respectivamente, del magazine OT al día y las posgalas. Dale al play y no te lo pierdas.

