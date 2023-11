Chenoa reparece tras su separación para presentar Operación Triunfo y reconoce estar dispuesta a 'vivir el presente"

Nadie se esperaba el giro de guion que ha dado la historia de amor de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. Si este mismo mes de junio la cantante y el urólogo celebraban su primer aniversario de boda, el pasado 11 de noviembre un programa de televisión desvelaba su separación causando así una gran sorpresa e impacto tanto en propios como extraños.

Loading the player...

A pesar de este profundo distanciamiento, según pudo confirmar ¡HOLA!, la pareja ya llevaba un tiempo separada y sin vivir bajo el mismo techo, con el propósito de darse el espacio necesario y poder reflexionar sobre sus desavenencias, pues tal y como ha afirmado la propia artista a nuestra revista "no es una ruptura, es una separación temporal".

- Los planes de Chenoa durante estas semanas: mucho deporte, preparando nuevo single y el regreso de 'OT'

- El intercambio público de mensajes de Chenoa y Miguel Encinas antes de confirmarse su separación

Ahora, tan solo cuatro días después de conocerse la noticia, Chenoa, para la que nada de esto está siendo agradable, ha vuelto a echar mano de su profesionalidad y de su experiencia para enfrentarse a la tormenta mediática que ha generado su separación y tras dejarse ver caminando por los alrededores de su casa acompañada de sus amigas y compañeras de ‘OT’, Natalia y Geno, ha presentado en una multitudinaria rueda de prensa el que es su proyecto más ambicioso: presentar la nueva edición del programa Operación Triunfo, en Prime Video, el mismo concurso en ella se dio a conocer hace ahora más de 20 años.

- Las historias de amor que nacieron en Operación Triunfo: ¿te acuerdas?

- Las 15 actuaciones más recordadas y virales de Operación Triunfo

Tras compaginar su faceta de jurado de Tu cara me suena, con la presentación de varios espacios radiofónicos, así como con su música- a finales de este mes saca nuevo single- Chenoa ha aparcado por unas horas sus circunstancias personales y sentimentales y se ha enfundado la mejor de sus sonrisas para hacer frente a esta nueva etapa profesional plagada de retos. "Estoy muy agradecida por empezar este proyecto porque ha pasado toda una vida. Tengo muchos nervios, pero, lo voy a hacer con mucho cariño” ha comenzado diciendo la cantante.

Con un look muy sugerente, combinando un traje de chaqueta y pantalón de color verde esperanza con un body con escotazo en forma de corazón y transparencias, Chenoa no ha podido ocultar la emoción por estar al frente de este proyecto en el que tanto tiempo y esfuerzos ha invertido. "Me cuesta hasta hablar, se me hace un nudo en la garganta. OT es lo que provoca. Presentarlo para mí es muy emocionante" ha señalado la cantante. “Cuando veo los vídeos me pongo a sudar viendo las galas de otras ediciones anteriores…”

Chenoa, que ha sido fiel a su estilo luciendo su melena suelta ligeramente ondulada y un maquillaje en tonos tierra, destacando la mirada con un perfilado en negro, y labios nude, ha demostrado su gran destreza para presentar, al encargarse ella misma de conducir la rueda de prensa con muchísimo aplomo y seguridad. De hecho, recientemente afirmaba que casi le gustaba más presentar que cantar.

Sacando su particular sentido del humor y dejando claro que la procesión va por dentro, Chenoa ha hecho bromas, ha bailado junto al cantante y humorista Xuso Jones, que conducirá, OT al Día, un magazine diario, y la influencer y cantante Masi, que tomará las riendas de las post galas, y ha demostrado una gran complicidad con todo equipo que conforma esta nueva edición de OT, dejando claro las muchas horas de trabajo que han pasado juntos.

Como era de esperar, Laura, verdadero nombre de la intérprete, no ha podido evitar echar la vista atrás y recordar cuando ella, con tan solo 26 años, logró superar el casting y convertirse en una de las alumnas de esta academia musical y lo ha hecho abrazada a quien fue uno de sus profesores, el director musical Manu Guix. “¡Manuuuu! ¡Mi profe! Han pasado 22 años y debo decirte que digo menos tacos que antes” decía Chenoa entre risas. “Tuve profesores muy buenos y estuve con gente muy guay” añadía la artista.

La presentadora, quien ha avanzado que cantará en alguna de las galas, no ha podido evitar emocionarse tras visualizar un pequeño clip recopilatorio de los castings de esta edición, pues ella mejor que nadie sabe el esfuerzo que conlleva llegar hasta allí. "Tengo los ojos aguaos” afirmaba la cantante. ¡Qué importante es cuando te ponen la pegatina!" recordaba Chenoa.

- Una joven valenciana se equivoca en el casting de 'Operación Triunfo' y acaba cantando con Vicco

- Así es Abril Zamora, la nueva profesora de interpretación de OT

La cantante, que ha asegurado que se hará alguna clase de yoga junto a la modelo Verónica Blume, nueva profesora de la academia, ha señalado que no va a posturear ya que no podría perpetuar ese comportamiento en el tiempo. "Seré muy empática, pues esta claro, que no soy una presentadora al uso" afirmaba.

Expectante por presentar el próximo 20 de noviembre la primera de las galas, Chenoa ha dado por finalizada esta rueda de prensa asegurando que había sido “como un parto” y que lo que tenia claro es que iba a seguir al pie de la letra uno de los consejos de “alguien” que se encontraba entre los allí presentes. "Voy a disfrutar, eso es lo que voy a hacer y a vivir el presente" ha acabado diciendo la que un día fue concursante de OT.