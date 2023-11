Las 15 actuaciones más recordadas y virales de Operación Triunfo 'City of stars', 'Mi niña Lola', 'Escondidos', 'Las de la intuición'... estos son algunos de los singles que arrasaron durante el talent que vuelve el 20 de noviembre en Prime Video

El 22 de octubre de 2001 veía la luz el que se ha convertido a lo largo de los años en uno de los talents musicales de referencia de la televisión. A lo largo de sus ediciones Operación Triunfo no solo ha hecho soñar a sus concursantes sino a los millones de espectadores que han seguido el programa. Tanto el canal 24 horas como las galas nos han dejado momentazos que se han grabado en la memoria. En la cuenta atrás del estreno de una nueva edición del talent en Prime Video el próximo 20 de noviembre, repasamos algunas de las actuaciones más virales y comentadas de estos años.

El número uno se lo merece Escondidos, el dúo de David Bisbal y Chenoa que se convirtió en un boom. El flechazo de la pareja, un secreto compartido que solo se intuía, tuvo su reflejo en esta canción que habla precisamente de un amor como el suyo. Los fans se volvieron locos al ver este número en el escenario.

Mi música es tu voz es una canción que se convirtió en un himno. Los concursantes de OT 1 entonaban eso de “a tu lado me siento seguro” y nadie se podía resistir. Se convirtió sin duda en uno de los emblemas de la primera edición con la que arrancó el fenómeno de Operación Triunfo.

Amaia y Alfred se convirtieron en una de las parejas más queridas de Operación Triunfo. Su amor en 2017 conquistó a los fans incondicionales del programa que reprodujeron en bucle City of stars. Este número, con ambos al piano, ha sido sin duda uno de los más tiernos de la historia del talent y que se ha visto casi 10 millones de veces en estos cinco años.

En OT 2005 Sergio Rivero y Sandra unieron sus voces en Something Stupid, una de las actuaciones más recordadas de su año. El canario se coronó en aquel año como ganador.

En OT 2005 Soraya se convirtió en objeto de numerosos comentarios tras su interpretación de Vivo por ella, junto a David Bustamante, un tema en el que pronunció “poyeya” en varias ocasiones.

David Bisbal (OT 1) y Elena Gadel (OT 2) hicieron un dúo con el tema Miénteme, que unió dos de las ediciones más vistas del talent.

La voz y la presencia de Amaia Romero eran garantía de éxito en cada una de sus actuaciones. Una de las más aplaudidas fue Shake it out, tema que cantó en solitario en OT 2017 en un escenario abarrotado de velas. El vídeo acumula once millones de visitas.

Miguel Nández y Manuel Carrasco, de OT 2, eran dos de los concursantes que más suspiros levantaban en su edición. Los dos se unieron en el tema de Alejandro Sanz, Amiga mía.

Esther Aranda y Tania G son también recordadas por su dúo con Las de la intuición de Shakira, pero por motivos diferentes al aplauso. Las cantantes desafinaron bastante durante el número lo que las convirtió en blanco de numerosas críticas.

Miki Núñez, de OT 2018, no se llevó el oro en el concurso, pero sí el premio de ir al festival de Eurovisión ese año. Además se convirtió en el artista que cantó por primera vez un tema en catalán en el escenario del programa, Una lluna a l’aigua, con el que puso a bailar a todos los espectadores. Tiene casi cinco millones de visitas.

Shape of you es un tema que cantaron a dúo Amaia y Roi en OT 2017. Lo que lo convirtió en un momento mítico no fueron solo sus voces sino el tremendo susto que le dio el gallego a su amiga y compañera segundos antes de empezar a tocar la guitarra. Fue sin duda uno de los momentos más divertidos que se han vivido en el escenario de OT, que reflejó además por qué el artista se convirtió en uno de los más queridos por los espectadores. Más de 7 millones de personas han visto el vídeo.

No puedo vivir sin ti fue, en OT 2017, una especie de recordatorio de Escondidos de David Bisbal y Chenoa. Aitana y Cepeda demostraban una gran complicidad en la academia, aunque no fue hasta el final de la edición, cuando demostraron que estaban enamorados. Los seguidores de Aiteda pusieron entonces esta actuación en bucle. Cuenta con más de cinco millones de visualizaciones.

El ganador de OT 2018, Famous Oberogo tenía una voz muy carismática y un don innato para el baile. Uno de sus números más inolvidables fue Uptown Funk, de Bruno Mars. Tiene más de dos millones de visitas.

Pablo López fue uno de los descubrimientos de OT 2008, aunque no ganó su edición (fue coronada Virginia Maestro) demostró su talento entonando temas como Mi niña Lola junto a Tania S. Sentado al piano y con dulzura conquistó a la audiencia.

En 2017, después de seis años de parón, regresaba Operación Triunfo con una edición que se convirtió en un auténtico fenómeno en las redes. Casi un 30,8 % de share y más de 4 millones de espectadores vieron la final en la que se coronó una natural y desbordante de talento Amaia Romero. Uno de los temazos de aquel año fue Camina, el tema grupal que compusieron los aspirantes junto a Manu Guix.