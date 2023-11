El intercambio público de mensajes de Chenoa y Miguel Encinas antes de confirmarse su separación

Se casaron el 17 de junio de 2022 y este sábado, 11 de noviembre, saltaba la inesperada noticia de su separación. Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ya no son pareja. Según ha podido saber ¡HOLA!, se trata de una separación amistosa y prueba de ello es el intercambio de mensajes que sigue existiendo entre la artista y el médico. En esta publicación de la cantante, compartida el pasado 7 de noviembre, el prestigioso urólogo comentaba: "On fire", junto a varios emojis de ánimo y un corazón. Chenoa, por su parte, respondía inmediatamente a su ex con otro corazón y un emoji de fuego.

Aunque la noticia de la separación se conocía este sábado, la pareja llevaba meses sin convivir bajo el mismo techo. Sobre las causas del fin de su historia de amor, al final la conclusión es que hay veces que las cosas no funcionan. Profesiones diferentes, mundos distintos... Pese a ello, se siguen queriendo y respetando.

La artista se encuentra bien anímicamente tras su separación, pero le preocupa la tormenta mediática que se ha generado, sobre todo, porque este miércoles, 15 de noviembre, tendrá lugar la presentación de la nueva edición en Prime Video del programa Operación Triunfo, en el que la cantante ejercerá de presentadora.

El día de su boda Chenoa, que en aquel momento tenía 46 años, era la viva imagen de la felicidad. "El tiempo pasa y cada edad es diferente. No soy la misma que antes, aunque mantenga la esencia. Miguel me encontró hecha, completa y feliz. Y yo también a él. Nos damos amor del bueno, sano y responsable. Es amor de verdad para ambos", declaró en ¡HOLA!.

Los recién casados no se planteaban ampliar la familia y confesaban que su único deseo era seguir caminando juntos de la mano el resto de sus vidas. "Me fascina todo de Miguel, su forma de ser, su temple. Su manera de cuidarme y amarme es única. Además, admiro cómo desarrolla su profesión", dijo Chenoa. El destino, en cambio, tenía otros planes para ellos. Sus caminos se han separado, pero el cariño sigue intacto, a juzgar por sus comentarios en redes sociales.