Chenoa reaparecerá en público tan solo cuatro días después de conocerse su separación

La noticia de la ruptura matrimonial de Chenoa (48) y Miguel Sánchez Encinas (46), adelantada por Omar Suárez en el programa Fiesta y que ¡HOLA! ha podido confirmar avanzando más datos en primicia, se produce tan solo cuatro días antes de la esperada reaparición de la artista en la que será la puesta de largo de uno de sus proyectos más importantes: la nueva edición en Prime Video del programa Operación Triunfo, en el que la cantante ejercerá de presentadora.

Aunque la noticia de la separación, que ha sido amistosa, se conocía este sábado, la pareja, que se sigue queriendo y respetando, llevaba un tiempo sin convivir. Chenoa se encuentra bien anímicamente pero ahora, precisamente, a lo que más le cuesta enfrentarse es a la tormenta mediática que genera la ruptura, sobre todo, con esta importante presentación a la vuelta de la esquina, en la que la intérprete de títulos tan conocidos como Cuando tú vas y Soy lo que me das, dará a conocer, junto a sus compañeros, todas las novedades del talent show.

Chenoa, que toma el relevo de Roberto Leal al frente de las galas de Operación Triunfo, reconocía a finales de mayo que afronta esta nueva aventura profesional con muchas ganas e ilusión. “Es cerrar el círculo. No me lo pensé, es natural querer tanto un formato. Cuando podía siempre veía OT y he estado atenta a otras ediciones porque es algo que me gusta a la hora de buscar el cariño por el arte”, aseguró. Acompañando a la cantante, el próximo 15 de noviembre, estarán tanto los nuevos profesores: Abril Zamora, Vic Mirallas, Pablo Lluch, como los veteranos: Noemí Galera, Manu Guix, Mamen Márquez y Vicky Gómez. Además de Xuso Jones, que conducirá, OT al Día, un magazine diario, y la influencer y cantante Masi, que tomará las riendas de las post galas.

Tal y como contábamos en primicia, Chenoa ha estado trabajando muchísimo en este 2023 y ahí es donde precisamente encontraba su mayor refugio. Sobre las causas del fin de su historia de amor, al final la conclusión es que hay veces que las cosas no funcionan. Profesiones diferentes, mundos distintos... Miguel Encinas -dos años menor que ella- es un prestigioso médico especializado en urología y que no suele prodigarse en absoluto en los medios. La artista, nacida en Argentina, además de sus trabajos como cantante lleva compaginando desde hace tiempo una exitosa carrera como presentadora, actualmente está al frente de Tómatelo menos en serio, el late night de los jueves y viernes en Europa FM.

La que fuera jueza de Tu cara me suena y su esposo han tomado caminos por separado un año y medio después de su boda y tras casi cinco años juntos. Comenzaron a salir a principios del 2019 y, tras posponer su boda a causa de la pandemia del covid, fue el 17 de junio de 2022 cuando se dieron finalmente el esperado 'sí, quiero' en Mallorca. Entonces, ¡HOLA! contó en exclusiva aquel espectacular enlace celebrado en la lujosa finca de Comassema, en el corazón de la sierra de Tramuntana. El acontecimiento reunió a sus respectivas familias y también contó con la asistencia de antiguos compañeros de Operación Triunfo de Chenoa como Natalia, Alejandro Parreño, Gisela y Geno Machado.